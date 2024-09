Día Internacional de la Democracia: peruanos de tres generaciones opinan sobre su importancia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elecciones Día Internacional de la Democracia: la opinión de peruanos de tres generaciones sobre su importancia

Este domingo se conmemora el Día Internacional de la Democracia, una forma de gobierno en la que los ciudadanos eligen a sus representantes de manera libre, con la esperanza de tener una mejor calidad de vida.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la democracia “es tanto un proceso como una meta, y solo con la plena participación y el apoyo de la comunidad internacional, los órganos nacionales de gobierno, la sociedad civil y los individuos, el ideal de la democracia puede ser una realidad para todos, en todas partes”.

El Poder en tus Manos de RPP, recogió las opiniones de tres generaciones de electores: quienes votarán por primera vez, quienes ya lo han hecho por muchos años; y de una de una mujer que vivió uno de los principales hitos de nuestra democracia: el primer voto femenino.

Mediante sus voces conocemos qué piensan de la democracia, de su importancia y de la que existe en el Perú de hoy.

Un objetivo común: mejorar la democracia peruana

“La democracia es el primer factor para desarrollarse en un país porque, aún con sus vaivenes, permite que el mismo poblador pueda ejercer el derecho de decidir qué es lo que se hace y qué es lo que no se puede hacer”, opinó Miguel Gamarra, ciudadano de Trujillo de 55 años y con más de diez procesos electorales encima.

En esta misma ciudad, Luis Palacios, opinó que la democracia peruana no pasa por su mejor momento por culpa de la corrupción. “El problema es que la democracia ha sido deformada en el Perú. El Estado ha sido perforado por las organizaciones criminales, [aspecto] que no permite que tengamos una real democracia. Lo que hay que hacer es una democracia más integral y participativa, que no se reduzca solo a la representación de los partidos políticos. Hay que crear mecanismos de control de tal manera que podamos combatir la corrupción”, enfatizó.

Más allá de lo imperfecta que pueda resultar la democracia actual peruana, para estos dos ciudadanos trujillanos, la democracia sigue siendo el sistema por el cual se debe seguir apostando.

Los jóvenes también opinan

Según la encuestadora CPI, más de 3 millones de peruanos tienen entre 18 y 24 años en la actualidad, eso quiere decir que un porcentaje de ellos participará en su primera elección nacional en el 2026.

¿Qué piensan los jóvenes que votarán por primera vez? En Ica, Alely Yufire, estudiante universitaria opinó.

"Sí, me estoy preparando bastante [para votar] porque debo ejercer un voto responsable y consciente porque la elección que yo haga va a definir el futuro de mi región y de mi Perú”, expresó.

Sobre la democracia peruana, Alely asoció las deficiencias del sistema con las elección política de los peruanos en las votaciones: “me parece un buen sistema de gobierno pero lamentablemente en el Perú creo que no está funcionando muy bien porque las personas no saben elegir bien a sus representantes".

Al sur del Perú, en Puno, el universitario Merry Logan confesó no tener mucho entusiasmo por la clase política, pero se comprometió a votar de manera responsable.

"Aún no estoy muy al tanto de quiénes participarán, pero creo que simplemente votaré por el que tenga la mejor propuesta, investigaré un poco sobre aquél candidato y trataré de hacer una buena elección", afirmó.

Luisa Mondragón de Castillo de 93 años, rememora el año en que por primera vez pudo votar para elegir a sus autoridades en 1956 cuando se aprobó en el Perú el voto femenino. | Fuente: RPP

El voto femenino alcanzado en 1956

En el distrito limeño de Pueblo Libre, la señora Luisa Mondragón de Castillo, de 93 años, es un ejemplo vivo de que la democracia es poderosa y sirve para reclamar derechos para todos los peruanos y peruanas.

Ella pertenece al primer grupo de mujeres peruanas que, en 1956, votaron por primera vez en elecciones presidenciales nacionales, ya que antes de lograr este hito, las mujeres no tenían la oportunidad de elegir a sus autoridades. Esa generación de mujeres tuvo que luchar desde aproximadamente 1910 según los registros existentes, para alcanzar este derecho fundamental.

"A partir del voto ya nos daban más valor a la mujeres, nos consideraban mucho mejor. El voto sirvió de mucho porque empezaron a respetarnos más, a darnos más valor a las mujeres de esa época”, recuerda la señora Luisa.

Natural de Sullana, Piura, esta mujer motivó a sus compañeras trabajadoras de la Caja de Depósitos de su ciudad, a organizarse y apoyar la posibilidad de que las mujeres también puedan expresar su voluntad mediante el voto, un privilegio de hombres hasta ese entonces.

“La democracia para mí es muy importante por la igualdad que tiene que haber entre hombre y mujer. A las jovencitas de hoy les diría que cuando voten, lo hagan con la cabeza y con el corazón, pensando bien a quién van a elegir”, afirmó.

Luisa Mondragón dejó un mensaje a todos los peruanos por el Día de la Democracia: "es muy importante seguir defendiendo la democracia porque sino, se viene abajo el país con personas que no merecen estar en el poder"

La democracia no sólo nos permite elegir libremente a nuestras autoridades, sino alcanzar derechos para lograr mejores condiciones de vida. Defender la democracia es hoy por hoy, un deber ciudadano.