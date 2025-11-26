Últimas Noticias
Falta de presupuesto para elecciones "pone en riesgo la transición de poder", advierte el JNE

JNE solicita S/ 4 mil millones para que el Sistema Electoral organice y ejecute las Elecciones 2026
JNE solicita S/ 4 mil millones para que el Sistema Electoral organice y ejecute las Elecciones 2026 | Fuente: Congreso / RPP
Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se presentó ante el Congreso para detallar las demandas adicionales de presupuesto que requieren los organismos electorales para garantizar la correcta organización de los comicios de 2026, y reiteró la importancia de que el Sistema Electoral cuente con estos recursos desde el inicio.

El Sistema Electoral, integrado por el JNE, el Reniec y la ONPE, llega al 2026 con solo la mitad del presupuesto que necesita. Así lo alertó el presidente del JNE, Roberto Burneo, quien informó al Congreso que para garantizar las Elecciones Generales y las Elecciones Regionales y Municipales se requieren S/ 4,390 millones, pero solo se ha asegurado recursos para cubrir el 48% de ese monto. La brecha restante —S/ 2,267 millones— debe ser cubierta en el Presupuesto Institucional de Apertura para evitar riesgos en la organización de los comicios del próximo año.

Burneo presentó estas cifras ante el Pleno del Congreso el martes 25 de noviembre, en una exposición que confirmó el estimado adelantado por El Poder en tus Manos sobre los recursos que necesitará el Sistema Electoral para su funcionamiento como para el desarrollo de los próximos procesos electorales.

Durante el 2026, el país deberá elegir presidente, vicepresidentes, congresistas, senadores, gobernadores regionales, vicegobernadores, alcaldes y regidores en dos elecciones distintas: las Elecciones Generales de abril y las Elecciones Regionales y Municipales de octubre. Esta simultaneidad, sumada a las nuevas reglas electorales, incrementa de manera considerable los costos de organización, fiscalización, capacitación y despliegue tecnológico.

"Invertir en el proceso electoral debe ser una prioridad en un gobierno de transición. Está en juego la estabilidad política de los próximos cinco años, y la confianza en los resultados electorales es básica [...] El cronograma electoral no puede variar por falta de recursos", indicó.

Burneo reiteró que la brecha de los S/ 2,267 millones es "técnica, verificable y necesaria" para que los organismos electorales "con las obligaciones constitucionales desde el primer día del mes de enero de 2026", por lo que la demanda adicional debe ser incluida en el presupuesto de apertura que aprueba el Congreso y que publica posteriormente el Poder Ejecutivo.

¿Cuánto necesita cada organismo electoral como adicional?

Ante el Pleno, Roberto Burneo detalló la demanda adicional de recursos que cada organismo del Sistema Electoral requiere para garantizar su funcionamiento y la organización de los comicios del próximo año.

En el caso del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la demanda adicional asciende a S/ 546.4 millones:

  • S/ 26 millones para su funcionamiento institucional.

  • Más de S/ 519 millones para las actividades electorales, distribuidos en:

    • Elecciones Generales 2026: S/ 142 millones

    • Elecciones Regionales y Municipales 2026: S/ 375 millones

    • Elección de Autoridades Municipales en Centros Poblados 2026: S/ 1 millón 533 mil

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por su parte, requiere una demanda adicional de S/ 1,460 millones para llevar a cabo sus labores durante el 2026. De esta cifra, S/ 3 millones se destinarían al funcionamiento de la institución, mientras que los S/ 1,457 millones restantes se asignarían a la organización y ejecución de los comicios electorales, incluyendo:

  • S/ 535 millones para las Elecciones Generales de abril de 2026.

  • S/ 922 millones para las Elecciones Regionales y Municipales de octubre de 2026.

Finalmente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) requiere una demanda adicional de S/ 259 millones para cumplir con sus funciones en los comicios de 2026. De este monto, S/ 159 millones están destinados al funcionamiento regular de la entidad, mientras que los S/ 100 millones restantes se destinan a la organización de los procesos electorales.

Extracto de la presentación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo.
Extracto de la presentación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo. | Fuente: JNE

Un cronograma que no admite retrasos

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, el presidente del JNE, Roberto Burneo, advirtió que la falta de financiamiento coloca en “riesgo operativo” la realización de los procesos electorales del 2026.

Recordó que el 7 de enero es la fecha límite para que el presidente de la República convoque a las Elecciones Regionales y Municipales, un proceso cuyo calendario avanzará en paralelo al de las Elecciones Generales. Por ello —señaló— es indispensable que el Sistema Electoral cuente con los recursos necesarios desde el primer día del 2026, a fin de garantizar la organización, fiscalización y transparencia de ambos comicios.

"No podemos solicitar recursos adicionales recién en enero, porque el promedio de esa negociación dura 2 meses. Es decir, recién en febrero tendríamos cubierto el déficit y las elecciones [generales] son el 12 de abril. Si no se entiende eso estamos perdidos, poniendo en riesgo la transición de poder en los procesos electorales", recalcó.

Este miércoles 26 de noviembre, el Congreso de la República continúa sesionando en el Pleno para discutir los pliegos presupuestales solicitados por los diferentes ministerios y órganos constitucionales, con el objetivo de aprobar la norma en los próximos días.

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
