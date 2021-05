Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) | Fuente: EFE

El periodista español Fernando Gimeno, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, consideró que el resultado del debate técnico presidencial 2021, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), “es un empate”.

En entrevista para Ampliación de Noticias de RPP, Gimeno indicó que Fuerza Popular ganó en el bloque de Recuperación económica y reducción de pobreza, a cargo de Luis Carranza, y en el tema de Infraestructura, desarrollo regional y descentralización, a cargo de Carlos Bruce.

En tanto, Perú Libre ganó los bloques de Reforma del Estado y Seguridad ciudadana y orden interno, a cargo de Dina Boluarte y Avelino Guillén, respectivamente. Mientras que en los temas de Salud y manejo de la pandemia y Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, se mantuvo igual.

PLANES DE GOBIERNO

Gimeno señaló que fue el equipo de Keiko Fujimori el que más propuestas presentó. “Hay que tener en cuenta que los que plantearon más propuestas y los que tienen un plan de Gobierno más desarrollado es Fuerza Popular y eso no es un secreto decirlo”, indicó.

“Es claro que la candidatura de Pedro Castillo se está armando a la marcha. Está en construcción constante, desde que pasó el 11 de abril. Se está estructurando todavía, le quedan dos semanas para presentar quizas cosas más concretas y eso se vio en el debate”, dijo.

“Había ciertos bloques en los que los participantes de Perú Libre eran mucho más gaseosos, más retóricos y apelaban a cosas más generalistas, mientras sí habían mayor puesto en tierra de las ideas de Fuerza Popular”, añadió sobre la actuación del equipo de Pedro Castillo.

Sin embargo, recordó que “lo que más queda siempre en este tipo de debates”, incluso más que las propuestas, “son las anécdotas”. “Un debate no solo se mide por el número de propuestas que alguien pueda ofrecer o decir, sino que entran otros factores como la puesta en escena, los ataques que puedan hacerse al rival, cómo el otro se puede defender de esos ataques”, recalcó.

ESTRATEGIA FALLIDA

Fernando Gimeno también se refirió a las encuestas, que el último domingo marcaron una brecha más amplia que entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori, a comparación de una semana atrás. El periodista anotó que la estrategia de la lideresa de Fuerza Popular no está funcionando.

“Han habido equivocaciones en ambas partes en estos últimos días y sobre todo en la última semana. Creo que se ha visto esta diferencia (en las encuestas) entre ambos candidatos porque la campaña de Fuerza Popular es ir contra Pedro Castillo para de alguna forma quitarle votos pero no lo está consiguiendo”, precisó.

En ese sentido, dijo que el próximo debate, en el que se enfrentarán ambos candidatos, no generaría cambios en la intención de voto. “Creo que no puede influir mucho. Los debates no están hechos para atraer nuevos votos, pero sí para reforzar el voto que ya tienen. A menos que pase algo extraordinario, pero es muy poco probable”, dijo.

