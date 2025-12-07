Fiorella Molinelli y Álvaro Paz de la Barra serán candidatos presidenciales de sus respectivos partidos

Ambos personajes ganaron este domingo las elecciones internas en sus respectivas agrupaciones: Fuerza y Libertad, y Fe en el Perú.

La exministra Fiorella Molinelli y el exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, ganaron este domingo las elecciones internas de sus respectivos partidos, por lo que quedaron confirmados como los flamantes candidatos a la Presidencia por sus respectivas agrupaciones para los comicios generales del próximo año.

En el caso de Molinelli, su lista fue la única que participó en las elecciones internas dentro del partido Fuerza y Libertad. A ella lo acompañan Gilbert Violeta y María Pariona como candidatos a vicepresidentes.

Por su parte, la agrupación política Fe en el Perú anunció que Álvaro Paz de la Barra ganó las elecciones internas, porque era la única lista que se presentó. La ONPE manifestó con anticipación que muchas agrupaciones han realizado este proceso con solo una candidatura y que no llegan ni a diez delegados, razón por la cual el conteo es sumamente rápido.

A Paz de la Barra le acompañan como candidatas a vicepresidentas Jessica Arteaga y Sheyla Palacios. El exalcalde participará como aspirante a la Presidencia de la República.

"Las mujeres no somos como Dina"

Fiorella Molinelli, flamante candidata presidencial por Fuerza y Libertad, señaló que su postulación busca darle a la población un candidato con soluciones, así como líderes que entiendan "el cansancio de la gente".

"En mi caso busco reivindicar el nombre de la mujer porque lamentablemente Dina Boluarte no nos ha representado a las mujeres. Es momento de decirle a la población que las mujeres no somos como Dina, las mujeres somos luchonas, aguerridas, conocemos lo que hacemos", expresó.

