Militantes de Acción Popular protestan en medio de elecciones primarias bajo la modalidad de delegados

Un grupo de militantes de Acción Popular se encuentra en los exteriores de la Institución Educativa Mariano Melgar, en el distrito limeño de Breña, para denunciar un presunto fraude en las elecciones primarias bajo la modalidad de delegados, en las cuales el partido eligirá a su candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026.

A lo largo de la semana, directivos nacionales y dirigentes de Acción Popular han denunciado un presunto fraude porque no se estaría respetando la decisión de la militancia al momento de registrar la lista de delegados, elegidos el pasado 30 de noviembre.

Ian Guimaray, candidato número 9 en la lista 2 de Lima Metropolitana para diputados múltiples de Acción Popular, aseguró que llegaron al instituto educativo para pelear "por el voto contra el fraude que ha cometido una persona en contra del derecho de la militancia, desconociendo la resolución".

"Gracias a Dios, el Jurado Nacional de Elecciones ha remitido un documento a la ONPE que en el proceso de asambleaje se han constatado irregularidades en el proceso de inscripción de delegados. Estamos aquí defendiendo el derecho de miles de militantes jóvenes, de miles de militantes a nivel nacional, porque las bases se respetan. Y aquí vamos a ponernos a ese fraude que se quiere hacer las personas que han venido a quererle robar el voto a la militancia", aseguró a RPP.

Por otro lado, en declaraciones a RPP, una militante de Acción Popular señaló que la presidenta del comité electoral revisó las votaciones y la inscripción de los delegados.

"Como estos delegados presuntamente no podrían apoyar al señor Chávez y el señor Chávez tenía previsto ganar, no se sabe cómo realmente parece que ellos también ya sabían quienes eran sus delegados y que ha habido una manipulación en las elecciones internas. Están reclamando que hay fraude y no es cierto", añadió.

"La presidenta del comité electoral (Cynthia Pajuelo) ha visto lo correcto y ha inscrito lo que realmente es conforme a los votos que ha sacada cada delegado que se ha presentado en las elecciones internas", declaró.

¿Qué ocurre en la interna de Acción Popular?

Como se recuerda, el equipo de El Poder en Tus Manos de RPP informó que el pasado 30 de noviembre, aparte de la elección de delegados, en Acción Popular se realizó "una consulta universal" donde se preguntó a la militancia qué precandidato de las seis listas presentadas quería que sea su representante.

Julio Chávez, presidente de Acción Popular, señaló que había quedado en primer lugar, seguido de Alfredo Barnechea (segundo lugar) y Víctor Andrés García Beláunde (tercer lugar).

Al respecto, Chávez alertó en RPP de un posible "fraude" en caso los delegados no respeten la mencionada "consulta universal".

"El día de ayer (miércoles), el órgano electoral del partido ya se ha pronunciado y ha proclamado oficialmente los resultados ratificando una vez más que soy el ganador de la consulta universal que les hicimos a los militantes (…) sin embargo, nos alertaron en horas de la noche que podrían estar registrando delegados que no fueron elegidos el día domingo 30 de noviembre.

En esa línea, Chávez mencionó que la situación fue puesta en conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones y a la ONPE "porque ellos tienen que cautelar que, quienes vayan a asistir este domingo, sean efectivamente los que han sido elegidos, porque sino, estaríamos consintiendo o avalando una posibilidad de fraude en Acción Popular".

En respuesta, el secretario general de Acción Popular, Juan Abad, afirmó a RPP que aún no existe un candidato presidencial elegido y acusó a Julio Chávez de difundir información falsa sobre el proceso interno que se definirá este domingo 7 de diciembre.

"[Este domingo 7 de diciembre] se va a elegir a los candidatos a la Presidencia de Acción Popular, senadores y diputados. Pero hay un candidato, el señor Julio Chávez Chiong, que es presidente del partido, que ha mencionado en todos los medios de comunicación que él ya ha sido elegido candidato a la Presidencia el domingo pasado, lo cual no es absolutamente cierto", señaló en Ampliación de Noticias.