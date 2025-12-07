37 organizaciones políticas realizarán hoy sus elecciones primarias vía delegados rumbo a los comicios generales

Las agrupaciones políticas definirán sus candidatos a la Presidencia de la República, al Congreso y al Parlamento Andino.

Este domingo 7 de diciembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lleva a cabo las elecciones primarias bajo la modalidad de delegados para 37 organizaciones políticas —34 partidos y 3 alianzas electorales— con el fin de definir a sus candidatos para la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino.

Para este proceso, la ONPE tiene previsto instalar 77 mesas de sufragio distribuidas en 31 locales de votación ubicados en 30 distritos del país, donde deberán participar 1 206 delegados elegidos previamente por cada organización política.

Como parte de la logística electoral, el organismo ha dispuesto la instalación de 14 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), encargadas de conducir los comicios de manera presencial a nivel nacional entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m.

Centros de votación en Lima y Callao

Para garantizar la participación de los delegados de Lima Metropolitana y el Callao, la ODPE Lima Centro habilitará diversos colegios como locales de sufragio. En la capital funcionarán: IE Emblemática Melitón Carbajal, IE Argentina, IE Nuestra Señora de Guadalupe, IE Emblemático Alfonso Ugarte y IE Teresa Gonzales de Fanning- primaria. En el Callao solo la I.E 5005 Generalísimo don José de San Martín.

En el caso de la elección de candidatos bajo la modalidad de delegados, fijada para este 7 de diciembre, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) exige que las organizaciones políticas obtengan el 10% de votos válidos de los delegados electos para continuar con su participación en el proceso electoral.



Partidos políticos que elegirán candidatos vía delegados:

1. Acción Popular

2. Ahora Nación - AN

3. Alianza para el Progreso

4. Avanza País - Partido de Integración Social

5. Partido Político Fe en el Perú

6. Frente Popular Agrícola del Perú

7. Fuerza Popular

8. Juntos por el Perú

9. Partido Político Libertad Popular

10. Partido Ciudadanos por el Perú

11. Partido Cívico Obras

12. Partido del Buen Gobierno

13. Partido Demócrata Unido Perú

14. Partido Demócrata Verde

15. Partido Democrático Federal

16. Partido Democrático Somos Perú

17. Partido Frente de la Esperanza 2021

18. Partido Morado

19. Partido País para todos

20. Partido Patriótico del Perú

21. Partido Político Integridad Democrática

22. Partido Político Nacional Perú Libre

23. Partido Político Perú Acción

24. Partido Político Perú Primero

25. Partido Político PRIN

26. Partido SÍCREO

27. Partido Político Perú Moderno

28. Podemos Perú

29. Primero La Gente- Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

30. Progresemos

31. Salvemos al Perú

32. Partido Político Un Camino Diferente

33. Partido Político Cooperación Popular

34. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú

Alianzas Electorales que elegirán candidatos vía delegados



35. Unidad Nacional

36. Venceremos

37. Fuerza y Libertad