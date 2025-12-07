37 organizaciones políticas realizarán hoy sus elecciones primarias vía delegados rumbo a los comicios generales

Este domingo 7 de diciembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lleva a cabo las elecciones primarias bajo la modalidad de delegados para 37 organizaciones políticas —34 partidos y 3 alianzas electorales— con el fin de definir a sus candidatos para la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino.
Para este proceso, la ONPE tiene previsto instalar 77 mesas de sufragio distribuidas en 31 locales de votación ubicados en 30 distritos del país, donde deberán participar 1 206 delegados elegidos previamente por cada organización política.
Como parte de la logística electoral, el organismo ha dispuesto la instalación de 14 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), encargadas de conducir los comicios de manera presencial a nivel nacional entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m.
Centros de votación en Lima y Callao
Para garantizar la participación de los delegados de Lima Metropolitana y el Callao, la ODPE Lima Centro habilitará diversos colegios como locales de sufragio. En la capital funcionarán: IE Emblemática Melitón Carbajal, IE Argentina, IE Nuestra Señora de Guadalupe, IE Emblemático Alfonso Ugarte y IE Teresa Gonzales de Fanning- primaria. En el Callao solo la I.E 5005 Generalísimo don José de San Martín.
En el caso de la elección de candidatos bajo la modalidad de delegados, fijada para este 7 de diciembre, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) exige que las organizaciones políticas obtengan el 10% de votos válidos de los delegados electos para continuar con su participación en el proceso electoral.
Partidos políticos que elegirán candidatos vía delegados:
1. Acción Popular
2. Ahora Nación - AN
3. Alianza para el Progreso
4. Avanza País - Partido de Integración Social
5. Partido Político Fe en el Perú
6. Frente Popular Agrícola del Perú
7. Fuerza Popular
8. Juntos por el Perú
9. Partido Político Libertad Popular
10. Partido Ciudadanos por el Perú
11. Partido Cívico Obras
12. Partido del Buen Gobierno
13. Partido Demócrata Unido Perú
14. Partido Demócrata Verde
15. Partido Democrático Federal
16. Partido Democrático Somos Perú
17. Partido Frente de la Esperanza 2021
18. Partido Morado
19. Partido País para todos
20. Partido Patriótico del Perú
21. Partido Político Integridad Democrática
22. Partido Político Nacional Perú Libre
23. Partido Político Perú Acción
24. Partido Político Perú Primero
25. Partido Político PRIN
26. Partido SÍCREO
27. Partido Político Perú Moderno
28. Podemos Perú
29. Primero La Gente- Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
30. Progresemos
31. Salvemos al Perú
32. Partido Político Un Camino Diferente
33. Partido Político Cooperación Popular
34. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú
Alianzas Electorales que elegirán candidatos vía delegados
35. Unidad Nacional
36. Venceremos
37. Fuerza y Libertad