Vocero de Ahora Nación reconoce que sus precandidatos a senadores debían pagar hasta S/80 mil: "Era un gasto administrativo"

Carlo Magno Salcedo, secretario nacional de Doctrina y Formación Política de Ahora Nación y vocero de la agrupación, en diálogo con RPP, reconoció que el partido estableció pagos de hasta S/80 mil para inscribir las listas de precandidatos a senadores y otros montos para las de diputados, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Como se recuerda, semanas atrás, medios periodísticos reportaron que diversas organizaciones políticas habían establecidos cobros para inscribir precandidatos al Parlamento y a la fórmula presidencial. Estos pagos habrían sido exigidos de manera individual o por lista. Uno de estos partidos señalados fue Ahora Nación, fundado por Alfonso López Chau, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Al respecto, Salcedo Cuadros reconoció que su organización política estableció estos cobros que, según dijo, eran "costos administrativos".

"Para el caso de nuestras elecciones, se establecieron algunos costos administrativos, derechos que debían pagar las listas. De hecho, sí es verdad que se estableció un monto de 80 mil soles como derecho para el Senado Nacional para toda la lista, que es una lista que está integrada por 30 candidatos o precandidatos", indicó.

"Si nosotros hacemos un cálculo, esto lleva más o menos S/2 600 por persona, que era un gasto, digamos, administrativo para poder solventar todo lo que implica llevar a cabo nuestra organización", agregó.

Carlo Magno Salcedo justificó estos cobros alegando que Ahora Nación no cuenta con financiamiento público, por lo que recurren al "autofinanciamiento" con los "aportes" de la militancia.

"Nosotros somos un partido que no recibe financiamiento público, a diferencia de otros partidos. Tampoco recibimos financiamiento de grupos de poder, de ningún tipo de empresa, ni nada. Entonces, de alguna manera, nos autofinanciamos con los aportes de nuestra propia militancia", aseveró.

Además, sostuvo que eso "era para el Senado", pero que, "para la fórmula presidencial, no se estableció ninguna tasa".

"Sí había, digamos, algunos costos para las listas a diputados o a senadores", puntualizó.

Poder Judicial ordenó suspender elección de delegados de Ahora Nación

Por otro lado, Salcedo Cuadros se pronunció sobre la decisión del Juzgado Civil de La Merced, en la región Junín, que dispuso la suspensión provisional de la convocatoria realizada por el Tribunal Electoral Nacional del partido para la elección de delegados encargados de elegir a los candidatos para los comicios nacionales.

Esta decisión judicial fue motivada por una solicitud de medida cautelar presentada por Geraldine Ponce Llanos y Nilton Meza Franco, militantes de Ahora Nación, la cual fue declarada fundada.

No obstante, el vocero del partido fundado por López Chau indicó que esa resolución aun no se les ha notificado y que el proceso de elección por parte de los delegados se realiza hoy con total normalidad. Además, consideró que lo ordenado por el juzgado es un "imposible jurídico".

"Quien organiza este proceso electoral es la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y supervisa el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y de hecho la votación ya se está realizando en este momento. La mesa que corresponde a Ahora Nación se ha instalado en el Colegio Teresa González de Fanning, y me han informado que ya se ha abierto la mesa, ya están votando en este momento los delegados, con total normalidad", señaló.

"El asunto de esta resolución judicial que, para empezar, hasta ahora no nos ha sido notificada, así que lo que sabemos de esa medida cautelar o el proceso de amparo es lo que ha salido en los medios. Hay imágenes que circulan. Si nosotros nos ceñimos a esas imágenes, la decisión que habría tomado este juez es, en primer lugar, suspender nuestra elección de delegados. Esta elección de delegados ocurrió hace una semana. O sea, es un imposible jurídico. Hay algo que en el derecho se llama sustracción de la materia, cuando un juez decide sobre algo que ya ocurrió; por lo tanto, tú no puedes volver al pasado", sostuvo.

Salcedo reconoció que los demandantes son afiliados al partido, quienes intentaron presentar una fórmula presidencial, a la que el tribunal electoral de la organización política hizo observaciones, porque no cumplía con los requisitos.

"Presentaron la solicitud y nuestro tribunal electoral hizo una primera observación [que] era que no cumplían los requisitos. En el caso específico del señor Nilton Meza, la observación fue que él no había declarado sus antecedentes judiciales, penales y había tenido sentencias. Hecho el requerimiento él, entre comillas, subsana, informando únicamente de un caso que había tenido una condena penal por omisión simple. Eso no existe. Además, no informó una serie de antecedentes. Entonces, como incumplió, se le deniega finalmente su solicitud. Incluso él apela. Ellos apelan y, en segunda instancia, el tribunal confirma que no han cumplido con los requisitos", explicó.

"¿Y qué es lo que se había determinado? Hecha la indagación, resulta que esta persona no solamente tenía una condena penal que cumplió por homicidio […] Creo que hay una diferencia bastante grande, porque por omisión uno podría [entender que] es omisión a la asistencia familiar, que es un delito que pasa con los padres que no cumplen con los alimentos. No, era homicidio", añadió.

El vocero del partido agregó que Meza Franco tendría también "una serie de otros casos fiscales, denuncias penales, temas que involucran, por ejemplo, agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, lesiones corporales, producción de peligro común con medios catastróficos, como crear peligro mediante incendios, explosiones".

"Tiene una gran cantidad de carpetas fiscales activas, muchas de ellas por lesiones. Tiene varias, no una, varias denuncias por agresiones, incluso recientes", puntualizó.