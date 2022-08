En temas de transporte, Alegría cuestionó el contrato de Rutas de Lima sobre los peajes que operan en la capital y aseguró que deben renegociarlo. “El contrato dice que los peajes intermedios los debes colocar cuando acabe la obra. Entonces lo que se ha hecho es una adenda donde se le dice que se le amplía el plazo para acabar la obra, pero la obra no ha acabado. Que yo te amplíe el plazo no significa que me puedas cobrar peaje”, manifestó.