JNE pide articular esfuerzos para garantizar seguridad de candidatos tras ataque armado contra Rafael Belaúnde

Presidente del JNE, Roberto Burneo, se pronunció tras su participación en Edircom 2025.
Presidente del JNE, Roberto Burneo, se pronunció tras su participación en Edircom 2025. | Fuente: Video: RPP | Foto: Andina
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

"Estos son campanazos que nos llaman la atención", dijo el titular del JNE, Roberto Burneo, al recalcar que se ha lanzado una comisión multisectorial que busca identificar posibles conflictos y riesgos electorales durante las próximas elecciones.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, lamentó el ataque armado del que fue víctima el precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, cuando se movilizaba por el distrito de Cerro Azul, en Cañete.

En declaraciones a RPP, el titular del JNE también expresó su pesar por el reciente asesinato de Percy Ipanaqué, precandidato a diputado por Juntos por el Perú (JP), y dijo que, lastimosamente, estos hechos de violencia no son un “tema nuevo” por el contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa el país.

“…solidarizarme con sus familias, con ellos mismos; en primer lugar, creo que lo más importante es buscar siempre garantizar la integridad y la seguridad de las personas”, comentó.  

Burneo detalló que su institución ha lanzado una comisión multisectorial que busca identificar conflictos y riesgos electorales en el marco de las Elecciones Generales 2026.

“Ya hay una sede y también ya hemos activado a nivel nacional esta misma plataforma en las mismas circunstancias y regiones a través de nuestros órganos desconcentrados”, indicó.

JNE pide articular esfuerzos para garantizar seguridad de candidatos

Para el jefe del ente electoral, es importante la articulación entre instituciones estatales y los trabajos de inteligencia para garantizar la seguridad de los candidatos, por lo que hizo un llamado al Ejecutivo y al Legislativo a sumar esfuerzos.

“Estos son campanazos que nos llaman la atención a efectos de priorizar lo que corresponde a la seguridad de estos procesos electorales. En un gobierno de transición, lo repito, son temas muy puntuales los que deben darle prioridad a su agenda”, aseveró.

En otro momento, Burneo fue consultado por la propuesta del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para que los parlamentarios y sus asesores no reciban viáticos por semana de representación ni pasajes gratis durante enero, febrero y marzo, en el marco de la campaña electoral.

Al respecto, el jefe del JNE dijo que se tratan de gestión del Parlamento e invocó a siempre respetar las normas de neutralidad, de propaganda y de publicidad para el caso de altos funcionarios.

“Así que las normas son claras e invocamos a las buenas prácticas y el buen comportamiento con independencia de temas de gestión. Nosotros siempre vamos a estar atentos a través de nuestros fiscalizadores a cualquier conducta que podría ser materia de algún incidente…”, acotó.

El presidente del JNE dio estas declaraciones en el marco del Edircom 2025, la cumbre de comunicación política y empresarial gubernamental.

Candidato presidencial aprista dice que su propuesta contempla una agenda social de cambio

Pitter Enrique Valderrama Peña, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Aprista tras las elecciones internas del domingo, dijo en Ampliación de Noticias que su partido votó por la renovación y la unidad, al reconocer que no ganó por un porcentaje contundente al obtener alrededor del 25 por ciento. Valderrama dijo que la propuesta del Partido Aprista es un "una agenda social de cambio", al señalar que en el último quinquenio los sectores con menores recursos económicos han sido desatendidos.
Roberto Burneo JNE Rafael Belaúnde Llosa Elecciones Generales 2026 El poder en tus manos

