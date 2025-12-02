Últimas Noticias
Kenji Fujimori descarta su retorno a la política: "No voy a apoyar a ningún color, a ningún apellido"

Kenji Fujimori afirmó que no participará en política.
Kenji Fujimori afirmó que no participará en política. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El excongresista ratificó que no tiene planes de retornar a la política y que se encuentra plenamente enfocado en su podcast.

Kenji Fujimori mencionó que no estará en la política
Kenji Fujimori mencionó que no estará en la política | Fuente: RPP

El excongresista Kenji Fujimori descartó cualquier participación en la política, ante las versiones que circularon en los últimos días sobre un presunto apoyo al candidato presidencial, Rafael López Aliaga.

A través de su podcast ‘Tan Podcast’, el hermano menor de la lideresa de Fuerza Popular y precandidata presidencial, Keiko Fujimori, reafirmó que no será parte de las Elecciones Generales que se celebrarán en abril del 2026.

En ese sentido, afirmó que "no me van a ver en ningún escenario” y que “no voy a apoyar a ningún color” y “a ningún apellido".

"Grábense. El 25 de agosto en RPP dije algo muy claro: que no tengo y no voy a tener ninguna intención de querer participar en política", mencionó.

Además, Kenji Fujimori señaló que prefiere mantenerse en esta nueva etapa, que es estar al frente de su podcast, antes que regresar a la política, a la que definió como ‘algo que apesta’.

"Gran parte de mi vida he estado en la política, sé lo que es la política, la política para mí apesta, no me gusta", sostuvo.

"Hoy en día en esta nueva faceta en la que estoy la disfruto muchísimo, estoy en mi 'flow'", expresó.

Kenji Fujimori Elecciones 2026

