JNE responde a denuncias por afiliaciones políticas sin consentimiento: revisa si eres uno de los afectados

Decenas de ciudadanos están comprobando que se encuentran afiliados a partidos políticos, pero sin haber otorgado su consentimiento para ello. Para desafiliarse deben pagar 46 soles.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que se tomarán acciones ante las denuncias de ciudadanos que afirman haber sido afiliados a partidos políticos sin su consentimiento:

“Nos ponemos en el lugar de todas las personas que sienten esa incomodidad. Estamos tomando las acciones del caso a efectos de dar una respuesta rápida, oportuna y eficaz a esta situación que es la de muchos ciudadanos”, afirmó Burneo.

Esta situación ha generado preocupación en un año preelectoral, donde la transparencia del padrón y la integridad del proceso de afiliación cobran especial relevancia.

A través de sus redes sociales, el Jurado Nacional de elecciones explicó es el procedimiento para verificar si una persona está o no afiliada a una organización política.

Ingresa al portal oficial de consultas del JNE:

👉 https://www.jne.gob.pe/portal/Consulta-de-Afiliaciones Haz clic en “Consulta de afiliación”

También puedes buscar directamente en Google: “consulta de afiliación JNE” y seleccionar el primer enlace oficial. Coloca tu número de DNI y el código de seguridad que aparece en pantalla. Haz clic en “Consultar”.

El sistema te dirá si estás afiliado o no a alguna organización política registrada en el JNE.

¿Qué se puede hacer si fue afiliado sin su consentimiento?

Si al realizar la consulta de afiliación política en el portal del JNE un ciudadano detecta que figura como miembro de una agrupación sin haberlo autorizado, debe:

Solicitar su desafiliación en la sede del JNE. Pagar una tasa de S/ 46.20 por el trámite.

Para que un ciudadano figure como afiliado debe como mínimo haber llenado una ficha de afiliación con sus datos y haberla firmado. El personero legal de la organización política es el encargado de entregar formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la información del afiliado y, tras el debido proceso de verificación, el registro de persona afiliada sucede.

La abogada Jeannette Llaja, denunció haber sido víctima de afiliación irregular: “En mi caso, puedo asegurar que yo no conocía al partido. Yo no me he afiliado, no he firmado, y menos he dado mi huella dactilar. Y sí, es muy preocupante y grave en términos de la seguridad de los datos porque quedan expuestos”, aseguró. Su ‘afiliación’ a Nueva Gente figura desde el primero de abril de este año.

En redes sociales, las denuncias públicas de afiliaciones indebidas van en aumento, así como la preocupación de los afectados. Temen que sus datos hayan sido vulnerados o que estén expuestos a merced de fines ilegales.