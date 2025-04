Congresistas viajan, se ausentan o no informan: así se incumple la semana de representación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cada mes durante cinco días, los congresistas de la República deben cumplir con la semana de representación, periodo en que viajan a las localidades donde resultaron elegidos o a cualquier ciudad dentro del territorio del país, para atender las denuncias de sus electores y de los ciudadanos en general y para fiscalizar a otras autoridades y funcionarios.

En un año electoral, donde más de un congresista se encuentra con posibilidades de postular en el 2026 al senado, a la cámara de diputados u a otro cargo político de elección popular, bien vale mirar cómo hacen uso del tiempo dedicado a los votantes que los pusieron en el cargo.

Congresistas con informes pendientes

Al hacer una revisión del portal web del Congreso, 77 congresistas adeudan la presentación de, al menos, un informe de semana de representación. Este informe es una rendición de las actividades que los legisladores realizan durante esos cinco días y por los cuales, reciben viáticos y pasajes pagados con recursos del Estado, recursos que están obligados a reportar.

De los 77 legisladores, hay congresistas que no reportan informes incluso desde el año pasado, como es el caso del parlamentario electo por Lima, José Luna Gálvez quien en octubre y noviembre del 2024 pidió mediante oficio dirigido a la Oficialía Mayor del Congreso, exoneración de la semana de representación por problemas de salud. En diciembre, su informe reporta que realizó chocolatadas navideñas en distintos puntos de Lima a donde llevó regalos y donde no faltaron grandes pancartas con su nombre. En febrero y marzo de este año volvió a pedir exoneraciones.

“Los informes deben estar allí, deben publicarse… Yo no cobro nada, le repito, yo no cobro nada”, respondió Luna cuando se le preguntó por sus informes.

Aunque el congresista Luna Gálvez no cobra por los gastos de semana de representación, de igual forma está obligado a cumplir con esta actividad y presentar sus reportes.

El congresista electo por la región Cajamarca, Américo Gonza, tampoco registra informes de semana de representación desde noviembre del año pasado. Al respecto, personal de su despacho señaló que “se va a verificar por qué no se han subido al sistema”. Horas después de la comunicación, nos hicieron llegar, vía WhatsApp, los oficios que desde el despacho parlamentario le dirigieron al oficial mayor del Congreso dando cuenta de los reportes de diciembre, enero y febrero; con fecha 16 de abril de 2025, es decir, el mismo día en que este medio los buscó.

Héctor Acuña Peralta, congresista electo por La Libertad, no registra reportes desde enero de este año. Al ser consultado al respecto, señaló desconocer por qué no figuran sus reportes en el portal institucional del Parlamento. Afirmó que haría llegar los mismos.

Viajes al extranjero como representación

Hay congresistas que señalan cumplir con la representación parlamentaria, pero lo hacen desde el extranjero, es el caso del congresista Alejandro Muñante, quien postuló por la región Lima y no cumplió con la semana de representación de enero de 2025. Rechazó los viáticos porque pidió exoneración mediante oficio para viajar a Bruselas a un evento organizado por el grupo de conservadores y reformistas europeos, para participar de la segunda conferencia ‘Make Europe Great Again’.

“Yo hago representación todos los días, todos los días recibo gremios… Esa semana de representación tuve un evento el cual también forma parte porque es representación política, es decir, es una cumbre política de diferentes partidos de Europa. Yo no necesito la semana [de representación]”, afirmó Muñante.

Al ser preguntado por su reporte de marzo último, respondió: “los congresistas no tenemos un plazo máximo [para rendir] pero siempre estamos presentando nuestros informes. Me puedo demorar diez días, quince días, va a depender de mis actividades”, señaló.

Vacíos del reglamento congresal

José Cevasco, exoficial mayor del Congreso señaló a El Poder en tus Manos de RPP, que la semana de representación es un deber parlamentario, se encuentra establecido en el artículo 23 del reglamento del Congreso pero, como muchos documentos, presenta vacíos que son aprovechados de alguna u otra manera por los legisladores.

“El reglamento no especifica plazos para la presentación de informes, el contenido del informe tampoco está expreso. No dice qué debe contener, no señala a qué están obligados a informar… detallar, por ejemplo, las localidades a las que fueron, con quiénes estuvieron reunidos, qué demandas recibieron; y eso es algo que debería estar claro, debería mejorarse”, sostuvo.

Es por estos vacíos que muchos de los informes de representación son escuetos documentos que contienen en promedio una a dos actividades por día. Y con respecto a las exoneraciones, basta con señalar que los motivos son personales, para que la renuncia a la semana de representación sea aceptada.

Conferencia Internacional Make Europe Great Again donde participó el congresista Alejandro Muñante. | Fuente: Facebook Alejandro Muñante

Otros casos

La congresista Susel Paredes pidió ausentarse de su semana de representación en marzo último para asistir a un evento del Frente Parlamentario contra la Tuberculosis en Acapulco - México, con ocasión del ‘Simposio sobre Vacunación y Salud Global, organizado por Medical Impact’. En noviembre y diciembre del año pasado también pidió exoneración.

“Yo hago representación todos los días, todos los días”, aseguró. Al ser preguntada si un viaje al exterior tenía más peso que una semana de representación, contestó: “yo no he cobrado [viáticos] y segundo, yo represento en el frente de lucha contra la tuberculosis. Yo hago representación siempre”, dijo.

¿Un viaje al extranjero puede sustituir la semana de representación? José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso, considera que no. “Los parlamentarios están obligados a estar en contacto con sus votantes y, justamente, para poder cumplir esa disposición reglamentaria es que se les dice que, durante cinco días, deben viajar a su distrito electoral o a cualquier parte del país.

En el portal del Congreso figuran las exoneraciones a la semana de representación de los congresistas María del Carmen Alva, Kira Alcarráz, Yessica Amuruz, Roberto Sánchez, Adriana Tudela, Jorge Zeballos, Luis Alegría García, Cheryl Trigoso, Luis Picón Quedo, entre otros.

Al cierre de este informe los congresistas ya cuentan hasta julio, con las fechas en que deberán cumplir con la semana de representación. No habrá excusa para renunciar a este encargo o tratar de evadirlo.

Simposio sobre Vacunación y Salud Global, organizado por Medical Impact en el que participó la congresista Susel Paredes. | Fuente: Facebook