José Manuel Villalobos: "Sí es positivo que se permita financiamiento privado limpio y transparente para los partidos políticos"

Elecciones José Manuel Villalobos

El experto en derecho electoral José Manuel Villalobos se mostró a favor del dictamen aprobado por la Comisión de Constitución que restituye que las empresas privadas puedan financiar a los partidos políticos. "Sí es positivo que se permita financiamiento limpio, transparente, que se declare, porque ya sabemos muy bien que en las campañas existe dinero oscuro (...) las economías ilegales, sobre todo, han venido financiando, y los partidos sí necesitan un financiamiento", dijo el director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral en 'La Rotativa del Aire'.

Villalobos recordó que antes de los escándalos de corrupción como Odebrecht y Lava Jato se prohibió que privados financien a organizaciones políticas. Sin embargo, agregó que "no es malo que financie una empresa [a los partidos políticos], lo malo es que se financie de forma anónima, que nadie sepa. Pero si ponemos en la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) quiénes han financiado, entonces el elector, los ciudadanos, la prensa, van a saber quién ha aportado a una campaña electoral".

Luces y sombras

A pesar de lo positivo que puede ser que una empresa privada financie transparentemente a un partido político, José Manuel Villalobos identificó un par de cambios que se han introducido en el dictamen (que todavía debe debatirse y votarse en el Pleno del Congreso) que no lo convencen.

"Se permiten unos aportes anónimos que se podrán hacer a través del Banco de la Nación para cuidar, digamos, la identidad del aportante; pero no es positivo, no es bueno tener aportes anónimos, necesitamos saber quién aporta, debe ser transparente", alertó.

¿Por qué se permite esto? De acuerdo con el especialista es para permitir a las personas que quieran proteger su identidad no revelarla. "Y eso no funciona. Si las empresas van a aportar, la gente tiene que saber quién aporta", señaló.

Otro punto cuestionable es el que se encuentra en el artículo 1 del dictamen que dice "los aportes no declarados o que sobrepasan los límites permitidos, no constituyen ni se presumen de fuente prohibida. Su infracción genera infracción administrativa...".

"Eso me llama la atención", opinó Villalobos. "¿Qué es lo que yo entiendo? Que yo puedo recibir 200 UITs [que es el máximo que se propone aportar], pero recibo 300 y, obviamente, [me dan] una sanción administrativa. O recibo 200, 300 o 100 UITs y no las declaro... y solo me van a poner una sanción administrativa. Espero que haya sido un error de redacción. Ya vamos a permitir que las empresas aporten, pero permitir que los partidos solo tengan una infracción administrativa por no declarar un aporte o por recibir en exceso... va a pasar lo que ya pasaba antes".

"Los partidos necesitan aportes, porque hay militantes que ni siquiera pagan sus cuotas y necesitan dinero para hacer la campaña no tradicional que una de la magnitud de una presidencial requiere. No hay que satanizar el financiamiento de las empresas (...) solo faltaría afinar esa norma, que se sancione penalmente el no declarar los aportes o recibirlos por encima del tope y yo creo que es un error permitir aportes anónimos, porque eso sí es ir en contra el principio de transparencia", finalizó.