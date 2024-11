Cada vez menos jóvenes deciden afiliarse o participar en partidos políticos en el Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elecciones Cada vez menos jóvenes deciden afiliarse a partidos políticos en el Perú

La cantidad de jóvenes peruanos inscritos en partidos políticos se ha reducido de forma significativa en los últimos años. En el 2006, los menores de 30 representaban el 23% del total de miembros de las organizaciones políticas del país. Para las Elecciones 2021, la cifra bajó a 8%, según datos oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por el contrario, en ese momento el JNE dio cuenta de que la mayor cantidad de militantes eran ciudadanos entre 40 y 49 años (25.3%).

Ahora, con una oferta de 68 partidos políticos (y aumentando) en el país, de cara a las Elecciones Generales 2026, ¿existirá la posibilidad de que más peruanos jóvenes se involucren en la política?

Lorena Estrada, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, opina que son los propios partidos políticos los que tienen poco interés en acercarse a la población e incluir a jóvenes en sus organizaciones.

"La mejor manera de incentivar a la juventud es mediante la educación, y que los que se encuentran en la política sean los que llamen la atención de los jóvenes para que estén más metidos. Lastimosamente los jóvenes están perdidos en lo que es la política", refiere.

Por su parte, Diana Puma, bachiller en Sociología de la Universidad Nacional San Agustín, de Arequipa, considera clave que las nuevas generaciones se involucren en política para hacer frente a los problemas sociales y económicos del país.

"Nosotros, como jóvenes, no solamente debemos ser personas que vean, sino que actúen, que participen en lo que es una renovación. Si nosotros no nos involucramos en la política, no vamos a ver ningún cambio ni nada que nosotros estamos pidiendo", precisa.

Las características de los partidos políticos peruanos

Los partidos políticos en el Perú tienen estructuras débiles y suelen responder a intereses de grupos pequeños, lo que no permite una participación amplia de sus militantes jóvenes, señala el abogado constitucionalista y experto en temas electorales, Roy Mendoza.

"Los partidos políticos todavía no generan los espacios para incluir a los jóvenes dentro de su estructura y hacer que adquieran la experiencia suficiente para que puedan participar adecuadamente en política. Están mirando a los jóvenes como un capital electoral, ahí comenten un error", indica.

Mendoza agrega que las organizaciones políticas en el país, al aparecer generalmente en procesos electorales como "vehículos transitorios" de candidatos, vuelven inestable el sistema de partidos políticos del Perú y solo agravan la crisis en este sector.

"Hoy en día los partidos políticos son estructuras débiles, están plagados de personalismos o, como se conoce en la doctrina, de caudillismos. Hay un manejo por parte de una cúpula que no permite democratizar por completo al partido, que se aleja de los fines que impone la Constitución y que impone la Ley de Organizaciones Políticas", recalca.

Los desafíos que enfrentan los jóvenes militantes al interior de los partidos

Según el documento de trabajo "Diez propuestas para promover y fortalecer la participación política de jóvenes militantes", desarrollado por el JNE con el apoyo del PNUD en setiembre pasado, los jóvenes que apuestan por participar en partidos políticos en el Perú se enfrentan a barreras como la falta de experiencia, insuficiente apoyo financiero, escasa formación política proporcionada por las mismas organizaciones y la resistencia de las generaciones mayores a ceder espacios de poder.

En el Perú, la ley exige a los partidos políticos incluir un mínimo de jóvenes en sus listas de candidatos a regidores y consejeros regionales. Sin embargo, el mal uso de la norma afecta la posibilidad de que autoridades menores de 29 años sean elegidas, sostiene el analista político cusqueño Óscar Matutti.

"Pocas agrupaciones políticas tienen interés en que las juventudes integren estos espacios y cuando participan suelen ocupar puestos marginales en las listas electorales, los mandan al último y enfrentan, además, la resistencia de las antiguas generaciones porque no necesariamente los consideran en serio", puntualiza.

"Existe la ley del concejal joven, por ejemplo, pero estas iniciativas están buscando abrir espacios formales para que los jóvenes participen en espacios políticos, sin embargo, no les garantizan específicamente que sean elegidos", recalca.

¿Cómo mejorar la presencia y representatividad de la juventud peruana en la política?

Expertos coinciden en que los partidos políticos deberían acercarse a las nuevas generaciones y garantizar la formación de liderazgos jóvenes en sus organizaciones. Llevar adelante ambas tareas permitirá impulsar una renovación de la política, tan necesaria en el país.

"Es necesario que nuestra democracia represente a una radiografía de todos los sectores de la sociedad. Es sumamente importante y necesario que los jóvenes, siendo un tercio de la población votante, participen en la política nacional", comenta Matutti.

Entre las prácticas que se podrían implementar al interior de los partidos políticos para fortalecer la participación de los jóvenes militantes se encuentran la creación de programas de formación para reforzar sus habilidades de liderazgo y su participación en campañas electorales; la implementación de mecanismos para descentralizar los liderazgos juveniles en regiones; además de que se reforme en la ley lo referente a las cuotas juveniles que "no necesariamente están funcionando como debería".

Por su parte, Mendoza manifiesta que es necesario "formar cuadros políticos con experiencia", una tarea que depende mucho de "quienes hoy se encuentran de los partidos políticos" en el Perú.

"La ley, por ejemplo, impone una cuota juvenil, pero para las Elecciones Municipales, pero no la tenemos para el caso de las elecciones parlamentarias. Tanto es así que solo 6 jóvenes menores de 30 años fueron elegidos congresistas en el año 2021. (...) Se podría ser más agresivo y proponer una cuota juvenil de militancia para que los partidos políticos puedan subsistir. Teniendo en cuenta que la cuota juvenil es un gran insumo para el fortalecimiento de la política y, consecuentemente, de la democracia", insiste.

No obstante, recalca que, incluso sin la norma, los partidos políticos deberían estar inclinados en crear espacios de formación política para jóvenes, organizar congresos de juventudes interpartidarias para intercambiar propuestas o abrir espacios de diálogo.

"Hay diversos mecanismos que ellos pueden instaurar para que la participación política juvenil sea permanente y sea fortalecida. (...) El joven también entiende bien la realidad y estos cambios y transformaciones tecnológicas son más propios de las nuevas generaciones juveniles", remarca.