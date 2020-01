¿Qué dijo Julio Guzmán?

En entrevista con RPP Noticias, el excandidato presidencial sostuvo: "Me considero una persona muy tolerante de las opiniones de la gente. Tengo varios valores progresistas, varios. No comparto los extremismos de ningún lado, aprecio y respeto a las perosnas que piensan de forma consevadora... Puedo entender cuando alguien ratifica la familia -hombre y mujer- como la única forma, no solo lo enteindo, lo respeto porque eso es producto de toda una experiencia familiar. Pero lo que no puedo aceptar, lo que no puedo tolerar es que me vengan extremos por un lado de la derecha a decir que el enfoque de género genera homosexualismo, eso no es ser conservador, es imbecilidad. Por otro lado, en la izquierda, tampoco voy a estar de acuerdo cuando vienen los movimientos feministas extremistas que dicen que todos los hombres somos malos".