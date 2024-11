Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elecciones Jurado Nacional de Elecciones: ¿cuáles son los retos de la nueva autoridad electoral con miras al 2026?

Roberto Burneo Bermejo fue elegido entre los integrantes de la Corte Suprema del Poder Judicial como su representante y titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para liderar esta máxima institución en materia electoral.

A su vez, este juez supremo representará a los otros cuatro miembros que integran el pleno del JNE, la máxima instancia para la administración de justicia electoral en el país.

Burneo Bermejo asume retos importantes, siendo el principal de ellos sacar adelante las Elecciones Generales 2026 que, según expertos, serán únicas por la gran cantidad de partidos políticos en competencia.

¿Qué otros desafíos deberá enfrentar la nueva autoridad electoral?

"Tenemos 37 partidos políticos inscritos y algunos todavía en proceso de inscripción, y eso nos da la idea de la posible fragmentación del voto en las próximas elecciones generales. Sobre el rol que debe desempeñar el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, será garantizar los niveles de democracia, legitimidad y gobernabilidad en nuestro país", opinó Oscar Matutti, experto en derecho electoral.

El nuevo titular del JNE también deberá establecer coordinación con el Congreso para que se tengan listas las leyes que faltan y así completar todas las reglas con miras a las próximas elecciones de 2026. Con leyes completas, las fechas específicas del calendario electoral quedarían establecidas.

Una de esas reglas pendientes, por ejemplo, es la relacionada a la elección del próximo Congreso bicameral, que tendrá dos cámaras: la de senadores y diputados. Así lo consideró el experto en derecho electoral Jorge Jáuregui.

"Es importante que el Parlamento cierre completamente la legislación que está pendiente de aprobar, de tal manera que los organismos electorales tengan las cosas claras. El Parlamento aún no ha aprobado qué leyes aplicaremos para elegir las dos cámaras que ahora existen. El Jurado Nacional de Elecciones y los organismos electorales [ONPE y RENIEC] están atados de manos a lo que el parlamento decida", sostuvo.

¿Trabajar en la recuperación de la confianza ciudadana?

Una comunicación adecuada y trabajo coordinado con todas las instituciones involucradas con la organización de los procesos electorales permitirá unas elecciones ordenadas y transparentes, aspectos fundamentales para reforzar la democracia y la imagen de la institución electoral, recomienda el abogado José Manuel Villalobos.

"El principal reto de este nuevo presidente es lograr recuperar la confianza en el Jurado Nacional de Elecciones porque la experiencia del 2021, donde hubo muchas denuncias de fraudes que no se han probado, dejaron, digamos, resquebrajada la imagen del Jurado y la figura de su presidente. Si no recuperamos la confianza, corremos el riesgo de que la próxima elección también sea cuestionada", opinó.

Sobre el factor confianza, el abogado Jorge Jáuregui tiene una opinión distinta: “yo no creo que el Jurado Nacional de Elecciones tenga que recuperar la confianza de la ciudadanía porque creo que la gestión saliente ha garantizado el sufragio democrático, pero lo que sí creo que hay que recuperar son las condiciones sociales de paz, que permiten que todos los peruanos podamos participar de forma libre y razonable en el siguiente proceso electoral”, opinó.

Agregó que en un contexto de polarización, “el rol del titular del JNE y de los demás miembros del pleno será demostrar que no existen conflictos de intereses y que podrán hacer frente a las presiones de algunos partidos políticos sobre los organismos electorales en tiempos de campaña”.

Seleccionar al mejor personal de confianza

“El JNE, como institución, tiene un personal antiguo y muy valioso por la experiencia adquirida y no sería adecuado que sea cambiado, porque la materia electoral es muy especializada y no hay muchos profesionales en el mercado para renovar a la totalidad del personal. Con respecto a puestos clave de confianza, es cierto que el presidente puede hacer cambios, y allí sí espera que su cargo no sirva para pagar o devolver favores, sino que los escogidos sean profesionales idóneos, que conozcan de la elección y los procesos”, apuntó el experto electoral José Manuel Villalobos.

Una buena gestión de la nueva autoridad electoral será clave para que los peruanos puedan ejercer su derecho ciudadano de elegir a sus autoridades con tranquilidad, transparencia y en un total ambiente democrático.