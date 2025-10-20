Max Hernández: Acuerdo Nacional busca consenso "en los cuales haya acuerdo pleno" porque "permite entender el bien común"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, brindó detalles a los medios de comunicación tras la sesión número 134 del foro en donde pidió un diálogo entre las instituciones del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, Defensoría, etc.).

Además, señaló que las elecciones generales 2026 están garantizadas, luego de la reunión que estuvieron presentes el mandatario interino, José Jerí, y los titulares de JNE, ONPE y Reniec en Palacio de Gobierno.

También RPP pudo constatar que estuvieron presentes la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, el presidente de Acción Popular, Julio Chávez, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, entre otros.

Al ser consultado sobre si el documento firmado sobre seguridad se contempla el toque de queda, señaló que el "documento que se aprobó fue el preparado", luego José Jerí anunciara en sus redes sociales la inminente declaratoria de un estado de emergencia en el país ante la crítica situación de inseguridad ciudadana.

Por otro lado, destacó que en el Acuerdo Nacional se buscan consenso "en los cuales haya acuerdo pleno" porque ello "permite entender el bien común".

"Yo soy secretario de un foro dialogante. En el Acuerdo Nacional no hay votación. No buscamos una mayoría ni tratamos de arrinconar a una minoría. Lo que buscamos son consensos en los cuales haya acuerdo pleno. En el Acuerdo Nacional, todas las instituciones del Gobierno de sus tres niveles, de la sociedad civil, en la amplitud que tiene -y que pensamos ampliarlo además- y los partidos políticos presentes en el Congreso -porque esa es la norma del Acuerdo Nacional-, esa suerte de triángulo equilátero ha logrado inculcar la idea de que sólo el consenso nos permite entender el bien común", puntualizó.

"Evidentemente, hay momentos en que lo que se necesita es una acción inmediata. En ese sentido, el acuerdo trata de ver de qué manera esa acción inmediata que se va a efectuar por quienes están en capacidad constitucional de hacer esa efectuación, puedan entender que es necesario igual buscar el consenso, porque de otra manera vamos a tener que personas que han alcanzado una posición de poder piensen que con conseguir los votos, es decir, la mitad más uno, ya se puede acorralar a quien ganó no 51%, sino sólo 49%", añadió.

Debate para finalizar los discursos de odio

Dentro de lo conversado en la reunión, Max Hernández informó que se toco el tema de las divisiones y los dicursos de odio, en donde sostuvo que se debe emplear "una profunda autocrítica, una profunda situación de compromiso".

"Pero, ¿qué pasa si la gente dice, quiero terminar con esos discursos de odio? ¿Qué quiere decir? Que solo esos son los discursos de odio y no los discursos de odio que yo podría plantear", añadió.

Agregó que se debe abrir la posibilidad de ser convencido sin buscar solamente convencer al otro respecto a sus posturas políticas.

"Lo único que no puedo decir es que son fantasías de juventud porque a mi edad dirían es de repente la fantasía de un viejo. Probablemente lo sea. Pero si consideramos que lo que necesitamos es menos violencia verbal o física y más entender que los problemas del Perú son muy grandes, pero no más grandes que nuestra historia, no más grandes que nuestra sociedad, no más grandes que un pasado de enorme importancia que hemos tenido. Un pasado de miles de miles de años", puntualizó.

En ese sentido, dijo que se debe "construir confianza" entre la sociedad y el Estado y entre los propios ciudadanos.

"Cuando he estado en el Acuerdo Nacional y han venido una serie de grandes expertos en diálogo y resolución de conflictos, los más importantes del mundo, nos decían, 'no entendemos'. Porque acá no es un problema solamente de enfrentamientos, son enfrentamientos de odio y de descalificación del otro, sino que hay otro problema", mencionó.