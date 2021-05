Elecciones 2021 | Fuente: RPP

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujmori, participó este sábado en el primer debate de segunda vuelta electoral con su contendiente de Perú Libre, Pedro Castillo, en la ciudad de Chota, región Cajamarca.



Al término del intercambio de propuestas, que estuvo marcado por algunos ataques verbales entre ambos candidatos, los moderadores solicitaron un mensaje final para cerrar el evento.



"La tragedia sanitaria y económica nos necesita unidos, hemos sido capaces enfrentar muchos problemas, hemos derrotado juntos al terrorismo y hemos conseguido la paz, los invoco a trabajar de la mano a trabajar por un Perú reconciliado", indicó Keiko Fujimori.



Sin embargo, la candidata presidencial por Fuerza Popular no dejó pasar la oportunidad para solicitar a Pedro Castillo dejar el odio y la venganza y solicitarle que acepte los debates que plantea el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



"Pero he querido venir hasta acá para decirle Pedro Castillo basta de mentiras, basta de infundir odios, miedos y venganzas y sobre todo le he venido a decir no te corras Pedro, no te corras", dijo como mensaje de despedida.



Hace unos días el JNE propuso organizar cuatro debates entre Perú Libre y Fuerza Popular con la finalidad de que la población tenga la oportunidad de conocer en detalle sus planes de gobierno y propuestas.



La propuesta consiste en dos debates entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo, y adicionalmente uno entre los equipos técnicos de ambos partidos y otro entre los candidatos a vicepresidentes.

NUESTROS PODCAST



"El poder en tus manos": Pedro Castillo y Keiko Fujimori se retaron mutuamente y se encontrarán en la ciudad de Chota, en Cajamarca. El debate es un mecanismo que ya tiene muchos años en los procesos electorales del país. Recordamos algunos de los más recordados.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.