Keiko Fujimori negó esterilizaciones forzadas: “Es un plan de planificación familiar”

Keiko Fujimori indicó esperará a la resolución judicial sobre este caso contra su padre. | Fuente: Andina

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, negó que durante el Gobierno de su padre Alberto Fujimori hubiera esterilizaciones forzadas, caso por el que el expresidente es procesado como autor mediato.

En declaraciones a la prensa, la postulante a la Presidencia de la República consideró que el caso es mal llamado de esterilizaciones forzadas y dijo que en cambio fue un programa de “planificación familiar”.

“En el caso del proceso que se está llevando sobre las mal llamadas esterilizaciones forzadas, ese es un plan de planificación familiar, son investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace 20 años y se han archivado en cuatro oportunidades”, indicó.

Sobre indulto pese a proceso

Al ser consultada sobre el indulto que prometió otorgar a su padre, que cumple 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, y cómo afectaría dicha acción el proceso por este caso, la lideresa de Fuerza Popular sostuvo que respetarán la resolución que tome la justicia.

“Somos respetuosos de las decisiones que autónomamente tome el sistema de justicia, ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial y de acuerdo a eso actuaremos. Esperaremos en todo caso la resolución judicial antes de tomar una decisión”, dijo.

Quien también se pronunció al respecto fue el integrante del equipo técnico de salud de Fuerza Popular, José Recoba, quien reiteró en RPP Noticias las declaraciones de la candidata presidencial y sostuvo que en su momento el plan fue bien reconocido.

“Fue un plan de planificación familiar que en su momento fue reconocido como un buen plan, porque no solo contemplaba la posibilidad de que la mujer sola firmara o decidiera sobre ello y con un espacio de arrepentimiento para poderlo firmar, más allá de eso si en algún momento esto se llevó a la judicialización ese es un tema que a mí no me compete comentar ahora”, dijo a Nada está dicho.

Acusación contra Alberto Fujimori

Alberto Fujimori es acusado por la Fiscalía de ser el “máximo y principal responsable” de las esterilizaciones de unas 300 000 personas entre 1996 y 2000. Esto con el objetivo de reducir las cifras de pobreza en el país.

En el proceso también están involucrados los exministros de salud del Gobierno fujimorista, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, todos denunciados como coautores de delitos en contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, desde la defensa de Alberto Fujimori han asegurado durante el proceso que las acusaciones contra el expresidente y prescribieron, por lo que la denuncia debería ser declarada improcedente.

