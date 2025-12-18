Keiko Fujimori propone salida humanitaria de extranjeros indocumentados tras crisis en Venezuela

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso una salida humanitaria de extranjeros indocumentados del Perú, a la espera de un desenlace que cambie la situación democrática en Venezuela.

"Lo que tenemos que hacer es fortalecer y controlar nuestras fronteras. Hay una situación política que está por definirse, que es la situación de la democracia en Venezuela. Este hecho va a significar un antes y un después en toda la situación social de Latinoamérica. Vamos a esperar a que estos hechos se desenvuelvan", declaró Fujimori.

En esa línea, espera que Venezuela "vuelva a recuperar la libertad y la democracia" y "en cuanto esto ocurra y después de las próximas elecciones", buscará -en caso llegar a la presidencia- una salida humanitaria para que los venezolanos puedan retornar a su país.

"Esperamos, por supuesto, que Venezuela vuelva a recuperar la libertad y la democracia, y en cuanto esto ocurra y después de las próximas elecciones, nosotros lo que buscamos es una salida humanitaria para que esos ciudadanos puedan regresar a su país", mencionó Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori declaró tras la suscripción del Pacto Ético Electoral, impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones, para las Elecciones Generales 2026.

