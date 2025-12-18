Últimas Noticias
Keiko Fujimori propone salida humanitaria de extranjeros indocumentados tras crisis en Venezuela

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular.
Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular. | Fuente: Andina
por Redacción RPP

Keiko Fujimori sostuvo que, una vez que la democracia se restablezca en Venezuela, si resulta elegida como presidenta, buscaría una salida humanitaria para los ciudadanos venezolanos en condición migratoria irregular.

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso una salida humanitaria de extranjeros indocumentados del Perú, a la espera de un desenlace que cambie la situación democrática en Venezuela.

"Lo que tenemos que hacer es fortalecer y controlar nuestras fronteras. Hay una situación política que está por definirse, que es la situación de la democracia en Venezuela. Este hecho va a significar un antes y un después en toda la situación social de Latinoamérica. Vamos a esperar a que estos hechos se desenvuelvan", declaró Fujimori.

En esa línea, espera que Venezuela "vuelva a recuperar la libertad y la democracia" y "en cuanto esto ocurra y después de las próximas elecciones", buscará -en caso llegar a la presidencia- una salida humanitaria para que los venezolanos puedan retornar a su país.

"Esperamos, por supuesto, que Venezuela vuelva a recuperar la libertad y la democracia, y en cuanto esto ocurra y después de las próximas elecciones, nosotros lo que buscamos es una salida humanitaria para que esos ciudadanos puedan regresar a su país", mencionó Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori declaró tras la suscripción del Pacto Ético Electoral, impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones, para las Elecciones Generales 2026.

Keiko Fujimori propone saldia humanitaria de extranjeros indocumentados tras crisis en Venezuela
Keiko Fujimori declaró tras la suscripción del Pacto Ético Electoral, impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones, para los comicios generales de 2026. | Fuente: RPP
