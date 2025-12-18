Ministro del Interior defiende ascenso de Víctor Revoredo a general PNP: "A él nunca lo han reconocido"

El Ministro del Interior de Perú, Vicente Tiburcio, se pronunció luego de que el Gobierno, a través de la Resolución Suprema Nº 396-2025-IN, otorgó el "ascenso excepcional" al coronel PNP Víctor Revoredo Farfán "por la causal de acción distinguida".

El titular de Interior defendió que en su cartera "no hay ningún alineamiento ni una disposición contraria" y que el proceso de ascensos ha sido verificado en los puntajes obtenidos "de acuerdo a lo que han ido realizando en su carrera" dentro de la PNP.

"En el caso de Víctor Revoredo Farfán creo que nadie puede objetar del trabajo que ha venido realizando a través de sus más de 30 años de servicios reales y efectivos. Lo que pasa es que en el tiempo a él nunca lo han reconocido. Él ha estado en un enfrentamiento armado en Huacho", declaró RPP.

"Estamos hablando que Víctor Revoredo en su momento ha sido víctima. Él ha estado en un enfrentamiento armado frente a delincuentes. Y este hecho ha pasado en Huacho. Entonces, a través del tiempo, nunca se lo ha reconocido. Hoy, el señor presidente de la República, este ministro del Interior, a través del Comando, hemos tenido todo este proceso y se le ha ascendido merecidamente por un trabajo que ha venido realizando, no solamente podemos decir, desde este año, sino de toda su vida y toda su carrera profesional, que no solamente la policía lo sabe, sino todos los ciudadanos", agregó el ministro del Interior.

Ministro del Interior, Vicente Tiburcio, responde por ascensos en la PNP | Fuente: RPP

En el caso del ahora general PNP Franco Moreno Panta, el ministro Tiburcio señaló que era un oficial reconocido cuyo puntaje lo posicionaba en el puesto uno.

Mininter anunció en noviembre divisón especial que iba a ser liderada por el coronel PNP Víctor Revoredo

A principios de noviembre, el ministro Vicente Tiburcio anunció la creación de la División de Investigación de Extorsiones, una unidad policial que tiene el objetivo de combatir la extorsión en el país.

En esa línea, Tiburcio indicó que el equipo será liderado por el coronel PNP Víctor Revoredo al estar "más de 3 décadas de servicio en operaciones emblemáticas contra bandas nacionales y extranjeras; liderazgos en las unidades dirigidas en la lucha contra el crimen organizado".