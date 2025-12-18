Jurado Nacional de Elecciones llevó a cabo la suscripción del Pacto Ético Electoral

La ceremonia contó con la presencia de Mesías Guevara, Rafael Belaunde, Keiko Fujimori, Ricardo Belmont, Yonhy Lescano, entre otros. | Fuente: RPP

Los representantes de las agrupaciones políticas que participarán de las Elecciones Generales 2026 suscribieron uno a uno el Pacto Ético Electoral impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Son 33 candidatos y representantes que se hicieron presentes a esta ceremonia que oficializa lo que será el camino electoral con miras al 12 de abril del 2026.

Se trata de la primera actividad oficial donde un gran número de candidatos, por primera vez, están reunidos en un mismo recinto para presentarse oficialmente ya como líderes de sus respectivas agrupaciones políticas.

En la ceremonia se pudo ver al candidato del Partido Morado, Mesías Guevara, en compañía del presidente de dicha organización política, Luis Alberto Durán.

Asimismo, se contó con la presencia de Rafael Belaunde Llosa, de Libertad Popular; Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras; Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, entre otros.

Rosario Fernández: "Veo partidos financiados irregularmente"

Durante la ceremonia se produjo un incidente con una de las candidatas a la Presidencia.

Cada uno de los dirigentes, representantes o candidatos que habían confirmado su asistencia eran invitados al estrado para hacer la firma de este acuerdo.

Sin embargo, cuando fue el turno de la candidata Rosario Fernández, del partido Un Camino Diferente, se negó a hacer la firma, tal cual lo habían venido haciéndo sus pares.

Cuando le tocó su turno, hizo un comentario a viva voz y manifestó que "la ética no se firma, la ética se practica". Además, anunció que no iba a firmar y lanzó una acusación sobre partidos que habrían sido financiados de manera ilícita.

"Hoy, con su respeto, no voy a firmar. Lamentablemente, veo partidos que han sido financiados irregularmente", aseveró.