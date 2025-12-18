Ministro Vicente Tiburcio confirma que se ampliará estado de emergencia en Lima y Callao

"Hemos dado un paso adelante, hemos dado otro segundo paso y vamos a dar ese tercer paso", dijo Tiburcio | Fuente: Mininter

El ministro del interior, Vicente Tiburcio, confirmó que se ampliará el estado de emergencia en Lima y Callao. Estas declaraciones las hizo durante una conferencia de prensa en la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional.

El titular del Mininter informó que las cifras de homicidio han disminuido de noviembre a diciembre tanto en Lima como Callao, con tasas de 33 y 10 homicidios, respectivamente.

Por tanto, consideró que el estado de emergencia funciona como una herramienta de soporte para la Policía Nacional.

"Creo que lo dijimos a nivel del gobierno, el mismo señor presidente lo dijo: hemos dado un paso adelante, hemos dado otro segundo paso y vamos a dar ese tercer paso, porque es la herramienta que está utilizando la policía para poder intervenir. Muchas veces vemos la presencia policial, pero sí estamos atacando en todos los conos", aseveró.

"Hemos dado un paso adelante, hemos dado otro segundo paso y vamos a dar ese tercer paso", dijo Tiburcio | Fuente: RPP

Sobre ubicación de Ciro Castillo y Ulises Villegas: "Aquí no tenemos privilegio ante nadie"

Otro de los temas que tocó Tiburcio estuvo relacionado a la situación legal del suspendido gobernador regional del Callao Ciro Castillo Rojo, así como también del prófugo alcalde de Comas Ulises Villegas.

Al respecto, aseguró que no hay ningún tipo de protección por parte del gobierno.

"Siempre diremos desde el sector, desde el gobierno, que aquí no tenemos privilegio ante nadie. Aquí se tiene que cumplir la ley, está hecha para todos. Inmediatamente, se ha impuesto, a través del comandante general, para que ubiquen a esta persona, no solamente están ellos, hay otras personas más. Esperemos pronto darles el resultado que todos están solicitando", aseveró.