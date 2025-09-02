La cédula inédita de las Elecciones 2026: cinco bloques en una sola hoja

La ONPE definió cómo será la cédula electoral en las Elecciones 2026: habrá versiones distintas según el tipo de votante. A continuación conoce todos los detalles de este histórico documento electoral.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó el tamaño oficial de la cédula electoral. Medirá 42 centímetros de ancho por 44 centímetros de alto. Se utilizará solo una cédula para las Elecciones Generales 2026 y el documento incluirá simultáneamente cinco elecciones: presidente y vicepresidentes de la República, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino.

El pasado 1 de setiembre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) oficializó la aprobación de los catálogos de materiales que se utilizarán en las Elecciones Generales 2026, convocadas para el próximo 12 de abril. La medida fue formalizada mediante la Resolución Jefatural N.° RJ-140-2025-JN.

Con la aprobación de estos catálogos, la ONPE avanza en la planificación logística del proceso electoral más complejo de las últimas décadas, debido a la participación de 36 partidos, 3 alianzas electorales y la implementación del nuevo sistema bicameral.

Durante su presentación en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, Piero Corvetto, jefe de la ONPE destacó el plan que se desarrolla desde su institución: "Tenemos que mejorar la capacitación, tiempos, fortalecer el rol de ONPE en los locales de votación es fundamental. La gente va a necesitar más apoyo de la ONPE, de los chalecos azules, porque va a ser una elección absolutamente compleja".

ONPE aprueba catálogos de materiales electorales para las Elecciones Generales 2026. | Fuente: ONPE

El tamaño inédito de la cédula responde a la participación de 39 organizaciones políticas en las elecciones generales 2026. El jefe de la ONPE, Piero Corveto, señaló que la cédula presentada es un modelo porque va a pasar luego por un proceso de tacha y de evaluaciones. Además, explicó que habrá dos cabinas y una sola ánfora "para generar flujo".

Además, el regreso del Congreso bicameral también tiene que ver con el rediseño de la cédula electoral. Los ciudadanos deberán elegir a 130 diputados y 60 senadores, además de marcar por fórmulas presidenciales y listas para el Parlamento Andino. Con 39 partidos y alianzas habilitados hasta el momento, la ONPE proyecta que la cédula del 2026 sea la más grande y compleja de la historia democrática del Perú. El tiempo en la cabina de votación será de un minuto.

Además, el jefe de la ONPE, presentó ante el Congreso de la República la cédula que usarán los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Este documento tendrá tres columnas, ellos votarán por el presidente, senadores nacionales y parlamento andino.

Cédula electoral para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. | Fuente: ONPE