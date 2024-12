Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿La población afroperuana está debidamente representada a nivel político?

Según el Censo 2017, la población afroperuana representa el 3,6% (828 mil 894 personas aproximadamente) de la población total del país. Este grupo poblacional está presente en todo el territorio, predominando en Lima, con 26,6% de su población; Piura, con 15,1%; La Libertad, con 12,3%; Lambayeque, con 9,5%; Cajamarca, con 7,2%; Ica, con 4,0% y la Provincia del Callao, con 4,6%.

A pesar de estos números, los afrodescendientes siguen presentando desafíos para estar debidamente representados en espacios políticos.

Por ejemplo, entre el 2001 y el 2021, solo once personas afroperuanas consiguieron llegar al Congreso de la República, según datos del Jurado Nacional de Elecciones. Y en las últimas Elecciones Regionales y Municipales 2022, la red de jóvenes peruanos afrodescendientes, Ashanti Perú, reportó que, por cada 200 candidaturas en Lima metropolitana, solo hubo una de origen afroperuano.

Para las Elecciones Generales de 2021, ninguna candidatura a las planchas presidenciales se auto identificó como afrodescendiente.

Desigualdades económicas y estereotipos

¿A qué se debe que este grupo de la población tenga pocos representantes y baja participación política? Lía Zevallos, secretaria general de Ashanti Perú, sostiene que las desigualdades económicas y la discriminación, que se acentúa a través de los estereotipos, impide la visibilidad de este grupo social.

“Automáticamente se asume que el afroperuano es bueno para la danza, es bueno para la comida, para el deporte, sin embargo; nadie asocia o establece la relación del afroperuano como literato o el afroperuano como político, como intelectual. Se generan estereotipos y prejuicios que finalmente generan esta limitante a la hora de generar participación política”, señala la dirigente.

Lía Zevallos agrega que existen brechas que se vuelven históricas y estructurales, lo que limita la participación del pueblo afroperuano no sólo en el plano político, también en lo social y económico. “Tanto el pueblo afroperuano como la población indígena enfrentan desigualdades económicas, aspecto que limita sustancialmente su participación en puestos de liderazgo, porque hoy por hoy sabemos que para estar en política no basta con militar, también hablamos de dinero y allí la cancha no está pareja”, apuntó.

A propósito de lo mencionado por la activista Zevallos, en 2019 la segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos reveló que el 55% de personas encuestadas reconoció que la población afroperuana es discriminada o muy discriminada.

Exigir cuotas políticas

La población afroperuana necesita espacios al interior de los partidos políticos, pero, sobre todo, necesita ocupar cargos directivos y candidaturas. Para lograrlo, una alternativa es que, por ley, se exijan cuotas a las organizaciones políticas. De esta manera se garantizará la participación de este grupo de peruanos en las alcaldías o en el Congreso, como ocurre en países como Colombia, así lo señala Owan Lay, especialista en asuntos afrodescendientes.

“En el país vecino se han asignado un conjunto de curules determinadas para los pueblos afrocolombianos. Creo que en el Perú todavía no estamos en ese nivel de discusión para el reconocimiento de la existencia del pueblo afroperuano como parte de la Nación. Sería apropiado tener una acción afirmativa [una ley] que permita mayor participación de hombres y mujeres afroperuanos en los diferentes cargos de elección popular”, indicó.

Owan Lay añade que las organizaciones políticas deben adoptar los enfoques interculturales al interior de sus partidos. “Se hace necesario que los líderes políticos tengan miradas claras sobre la importancia de reconocer la diversidad intercultural que tiene el país. Sin considerar a los afroperuanos y a los indígenas, se está invisibilizando el conjunto de políticas públicas que deben ser trabajadas por ser un derecho para estos grupos sociales”, acotó.

El pueblo afroperuano en la Constitución

Luego de más de 200 años de historia republicana, el 20 de noviembre pasado el Perú incorporó al texto de su Constitución Política el reconocimiento del pueblo afroperuano.

El Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen del Proyecto de Ley 2280 que propuso una reforma constitucional para incorporar al pueblo afroperuano en el subtítulo del Capítulo VI, del Título III, y en el artículo 89 de la Constitución Política del Perú quedando especificado de la siguiente forma:

“Artículo 89. Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas, Nativas y del Pueblo Afroperuano”.

Oswaldo Bilbao, director del Centro de Desarrollo Étnico, señaló que esta decisión del Congreso es a todas luces positiva, pero deberá ser el punto de partida para incorporar leyes que fortalezcan este reconocimiento.

“Saludo la iniciativa, es un primer paso para el reconocimiento, pero se necesita impulsar políticas públicas para el desarrollo de este grupo poblacional. La propuesta de cuotas políticas es interesante [...] hay partidos que tienen dentro de su ideario algo sobre población afroperuana, pero hay que tener en cuenta que esto es un ‘hipo’ porque hablan de población indígena y afroperuana, siendo dos poblaciones bastante diferenciadas, ese enfoque debe mejorarse”, señaló el activista.

En democracia se necesita que se escuchen las voces de todos los peruanos, sin excepción, solo así se podrá tomar en cuenta sus necesidades y mejorar su calidad de vida.