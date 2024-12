Congreso no aprobó que cédulas de votación sean custodiadas por la ONPE hasta tres meses después de las Elecciones 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Fernando Rospigliosi sustentó ante el Pleno los cambios hechos al dictamen en su versión final

El Pleno del Congreso de la República no obtuvo los votos necesarios para aprobar un dictamen que propone cambios en la Ley Orgánica de Elecciones, a fin de "optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales".

Durante la sesión del Pleno, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, sustentó el dictamen, que solo obtuvo 57 votos a favor, 19 en contra y 5 abstenciones. Para ser aprobada, la propuesta requería el respaldo mínimo de 66 legisladores. Cabe resaltar que al momento de la votación solo estuvieron presentes 81 congresistas de 130.

Frente a los resultados, se presentaron reconsideraciones para que el proyecto se vote nuevamente en el Pleno. ¿Qué planteaba específicamente el proyecto?

La primera modificación que se planteaba es que en el acta de escrutinio se registre el número total de ciudadanos que votaron. Este aspecto no está contemplado en la norma actual.

También se pretendía modificar el artículo 279 de la citada norma al señalar que el presidente de mesa de sufragio debía constatar que cada cédula esté "correctamente visada con la firma de todos los miembros de la mesa", cuando a la fecha la ley solo prevé que este documento cuente con la firma del presidente de mesa.

¿A quiénes se iba a entregar copias de las actas electorales?

La iniciativa también contemplaba cambios al artículo 291 de la Ley Orgánica de Elecciones. Inicialmente la propuesta contemplaba que —además de los órganos electorales— las Fuerzas Armadas reciban una copia del acta electoral. Sin embargo, este punto fue retirado de la propuesta presentada ante el Pleno del Congreso.

En su intervención, Rospigliosi recordó que, en una sesión pasada, legisladores de diversas bancadas se mostraron en contra de dicho aspecto en base a la opinión negativa del Ministerio de Defensa que, en síntesis, precisaba que la custodia de dichas actas "no se enmarca en el ámbito de las competencias constitucionalmente asignadas" a las fuerzas del orden.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, también se manifestó en contra de esta disposición.

Sí se había mantenido en la propuesta el añadido para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregue de manera inmediata a los personeros acreditados copia del acta electoral con las firmas de los miembros de mesa.

Conservación de actas

Finalmente, la proyecto planteaba cambios en el artículo 300 de la Ley Orgánica de Elecciones, que actualmente establece que "las cédulas escrutadas y no impugnadas son destruidas por el Presidente de la Mesa de Sufragio, después de concluido el escrutinio, bajo responsabilidad". En su lugar, se propuso que la ONPE garantice la conservación de las cédulas de sufragio por un periodo no menor de tres meses, una vez concluido el escrutinio. Finalmente, esto no alcanzó los votos necesarios.