Luis Valdés defiende la candidatura de César Acuña: "APP ha apoyado a todos los gobiernos democráticos"

Respecto de la decisión de Acuña de dejar su puesto como gobernador para postularse a la Presidencia, subrayó que fue una medida difícil pero necesaria. | Fuente: Andina

El secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdéz, se pronunció sobre la candidatura presidencial del líder de su partido, César Acuña, y afirmó que APP ha respaldado consistentemente a los gobiernos democráticos del Perú.

Asimismo, destacó la importancia del apoyo político para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad en el país.

"Alianza para el Progreso siempre ha demostrado ser un partido democrático. Y lo he dicho, hemos apoyado a todos los gobiernos que democráticamente han dirigido el país en los últimos años y lo seguiremos haciendo. Eso no va a cambiar", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

Además, respecto de la decisión de Acuña de dejar su puesto como gobernador regional de La Libertad para postularse a la Presidencia, subrayó que esta fue una medida difícil pero necesaria.

"Acuña puede liderar esa transformación que necesitamos y merecemos todos los peruanos", destacó.

Críticas a la gestión de Acuña

Valdez también abordó las críticas a la gestión de Acuña en La Libertad, especialmente en temas de inseguridad y falta de empleo, y argumentó que muchos problemas en las regiones no pueden ser resueltos desde el gobierno regional.

En su opinión, el Ejecutivo tiene la capacidad y la competencia necesarias para llevar a cabo las reformas más importantes.

"La seguridad ciudadana, la educación, la salud, la falta de infraestructura, la falta de oportunidades para los jóvenes lamentablemente no se va a poder solucionar desde una municipalidad, desde una región", afirmó

El dirigente político de APP también manifestó que su partido ha mantenido una posición crítica frente a la gestión de otros gobiernos, incluyendo el actual, y que seguirán apoyando a todos aquellos que dirijan el país de manera democrática.