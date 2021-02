Miles de nuevos puestos de trabajo y condiciones dignas para empleados y empleadores, por Rafael López Aliaga

No podemos ser indiferentes ante los padecimientos de tantas familias peruanas que están sufriendo por la gran desocupación que hoy tiene nuestro país. Son cientos de miles los trabajadores que no pueden llevar a su hogar un sueldo digno, además hay una gran cantidad de pequeños emprendimientos que no han podido sobreponerse a la crisis económica actual.

Son cientos de miles los compatriotas que trabajan de sol a sol en diversos emprendimientos, los llevan adelante con mucha creatividad, pasión y esfuerzo…cuando recorro el país, escucho a pequeños agricultores y artesanos que precisan asistencia real del estado, que se les marque un rumbo, una guía, de modo que tengan acceso a programas de capacitación, educación y otras herramientas tendientes a ser más rentables y mejores negociadores ante terceros que muchas veces se aprovechan de ellos.

También es de vital importancia brindarles acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas, que son además una gran fuente de empleo a nivel nacional, y no encuentran posibilidades reales, ya que las tasas de intereses a las que suelen acceder son usurarias y las condiciones de acceso burocráticas.

Durante nuestro gobierno, vamos a reducir el aparato administrativo y digitalizar todos los procesos de legalización de los negocios, empezando por aquellos que ya están avanzados en sus trámites.

Queremos un estado cercano a las empresas y flexible, pero también vamos a trabajar para que los privados, contribuyan a que los trabajadores gocen de los derechos laborales pertinentes, y tengan acceso a una remuneración justa.

Nuestro partido hace foco de un modo especial por la defensa de la familia en todas las circunstancias, por eso creemos que debemos generar oportunidades dignas para todos los sostenes de familia, nuestro compromiso partidario será mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.

Tengo más de 45 años trabajando en finanzas y gerenciamiento empresarial, he podido dar miles de puestos de trabajo formal y de calidad; también he colaborado en el crecimiento de sectores claves de la economía del Perú, en todo el territorio, por lo que para mí la problemática económica de nuestro país es un tema central, y que abordaremos profesionalmente con todo mi equipo de trabajo, de modo que podamos dar una rápida y positiva respuesta a todos los peruanos

En Renovación Popular, tenemos un plan para reactivar la economía en 100 días y un gran compromiso de todos los miembros del partido, por trabajar en la creación de miles de nuevos puestos de trabajo. Como presidente, voy a apoyar a las empresas de bien para que ayuden en la reactivación económica, pero seremos implacables en la lucha contra los malos empresarios y corruptos que se abusan de sus empleados debido a su situación de vulnerabilidad.

Vamos a crear programas de promoción para emprendedores y empresas que comercialicen productos hechos en Perú y además vamos a fomentar la cultura del trabajo digno en todos los sectores, sobre todo en aquellas regiones donde más se necesita.

Solo podremos soñar con un futuro prometedor, si estamos dispuestos a trabajar todos juntos por un país inclusivo y unido.

Rafael López Aliaga es el candidato de Renovación Popular. | Fuente: Difusión

