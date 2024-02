Nicanor Boluarte no es dirigente de Ciudadanos por el Perú, aseguró secretario general del partido

Elecciones Moreno dijo que no se ha discutido una posible candidatura de Nicanor Boluarte, pero fue enfático en decir que nadie es dueño del partido.

Moreno dijo que no se ha discutido una posible candidatura de Nicanor Boluarte, pero fue enfático en decir que nadie es dueño del partido. | Fuente: RPP

El secretario general del partido Ciudadanos por el Perú, Alberto Moreno, negó que Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte, sea secretario o dirigente del grupo político. Asimismo, remarcó que, si bien es amigo del movimiento, no es ni siquiera militante.

"Nicanor Boluarte es un gran amigo del partido, un gran amigo de todos nosotros. Y como muchos de los dirigentes, nos conocemos de años. Venimos de las mismas canteras políticas, del barrantismo. No negamos nuestra procedencia política. Hay compañeros en el partido que vienen de centro, de izquierda, de centroizquierda y de centroderecha. Nosotros tenemos claro que somos un partido de frente político", dijo en La Rotativa del Aire.

"También tenemos una relación amical con él. Siempre nos ha ayudado en la tarea de trasladar mensajes a nivel de gobernabilidad, de Estado de derecho. No es militante, ni dirigente. Es un gran amigo del partido. Ha estado con nosotros cuando lo hemos invitado para ser conferencista", manifestó.

"Hemos conversado del tema de la inscripción, pero ha preferido mantenerse al margen de la inscripción partidaria por una razón sencilla: primero, por su ejercicio profesional de litigante que tiene como abogado y la segunda, por su situación misma de cercanía, de parentesco, de ser hermano de la presidenta de la República. Y eso podría generar perspicacia", agregó.

Dina Boluarte

Con respecto a la relación del partido con la jefa de Estado, Moreno dijo que cuando todavía no estaba constituido el partido, Boluarte se presentó en calidad de vicepresidenta.

"Nicanor Boluarte es uno de los teóricos, referentes, entre otros. Son los que vienen aportando a través de sus conferencias. Pero no es un ideólogo del partido", mencionó.

"Antes de tener el kit electoral, éramos un colectivo ciudadano que venía trabajando cuatro o cinco años. (Dina Boluarte) participó en el colectivo. Hubo un evento en el cual no estuve y tengo entendido que llegó, saludó y dio un mensaje, supongo, como autoridad, cuando ya era vicepresidenta", añadió.

Moreno dijo que no se ha discutido una posible candidatura de Nicanor Boluarte, pero fue enfático en decir que nadie es dueño del partido. | Fuente: RPP

"Nadie es dueño del partido"

En otro momento, precisó que no se ha discutido una posible candidatura de Nicanor Boluarte, pero fue enfático en decir que nadie es dueño del partido.

"Hemos juntado 55 mil adherentes. Vamos a seguir en la tarea de recojo de firmas. A nivel nacional, los comités de organización están trabajando en el recojo de firmas. Y el tema concerniente a la militancia es que se ha generado la noticia de que teníamos observaciones y eso a veces preocupa a los responsables regionales", dijo.

"Una de las cosas que tenemos claras es que no hay cacicazgos. Nadie es dueño del partido. Si en algún momento Nicanor Boluarte quiere integrarse al partido, tiene que someterse al rigor de que ser militante del partido implica ganarse su propio espacio trabajando por el partido y el país (...). Nunca hemos debatido (su candidatura), ni lo hemos considerado. Pero no descartamos ninguna posibilidad", enfatizó.

"No hay ningún prefecto y subprefecto militante"

Finalmente, se refirió al supuesto favorecimiento de prefectos y subprefectos a la recolección de firmas del partido y señaló que dicha hipótesis no es correcta. No obstante, mencionó que, de ser cierta, que se investigue y se sancione.

"El Comité Ejecutivo Nacional ha suspendido al comité de San Martín, porque queremos que se aclaren las cosas, queremos total transparencia y para eso hemos pedido a los compañeros de San Martín que por el momento quedan suspendidas sus funciones en la región. Además, se ha pedido un informe detallado a la dirigencia regional de San Martín sobre los hechos denunciados", aseveró.

"Griselda (Herrera) es una amiga, compañera. No tengo la suerte de conocer al médico Luna. Y al joven (Moisés Saavedra) no sé quién le ha dado una credencial de Secretaría de Organización si no ha habido nunca elecciones. Ningún dirigente nacional ha extendido credenciales de dirigentes a nadie. Por último, ni los dirigentes nacionales tenemos. Que se investigue. Y si han cometido una infracción, que les caiga todo el peso de la ley", señaló.

"Lo que está en tela de juicio es el mal comportamiento que habrían tenido algunos subprefectos que habrían usado, supuestamente, el cargo para obtener firmas de adhesión. Eso ha sido focalizado, tengo entendido, en la región San Martín. Nosotros nos hemos dado la paciencia de buscar por su nombre y DNI a los subprefectos en el registro del Ministerio del Interior y hemos encontrado que el 83 % milita en diversas organizaciones políticas representadas la mayoría en el Parlamento. No hay ningún prefecto y subprefecto militante", culminó.