Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial por Ciudadanos por el Perú

Alberto Moreno, secretario general del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), en diálogo con RPP, anunció que Morgan Quero, exministro de Educación del gobierno de Dina Boluarte, es precandidato a la presidencia de la república por la organización política.

"El Partido Ciudadanos por el Perú, CPP, ha venido consensuando candidaturas para la plancha presidencial, y podemos anunciar que, después de muchas fatigas internas, hemos consensuado candidatos como el señor Morgan Quero; el que habla, Alberto Moreno; y la compañera Melanie Herrera en este proceso", señaló en exclusiva para nuestro medio.

"Este es un proceso que se va a desarrollar, obviamente, en la plenaria que vamos a tener nosotros los delegados de todo el Perú para poder elegir a nuestra plancha presidencial, candidatos a diputados y senadores en esta primera etapa, quedando solamente los lugares pendientes para cubrir por el cupo de invitados. El compañero Morgan Quero está en la lista, en primer lugar; el que habla, en segundo lugar; y tercer lugar está la compañera Melania Herrera", remarcó.

Asimismo, señaló que tanto Quero Gaime como él también buscan llegar al Senado.

"Sí, ambos vamos a estar en la lista de senadores, Senado Nacional. Vamos a estar en la lista de senadores y la compañera Melanie va a ir a la lista de diputados por Lima provincias", sostuvo.

Moreno destacó que la fórmula presidencial aún debe pasar los procesos internos del partido, conforme a la normativa electoral vigente.

"Nosotros estamos en esa predisposición de fortalecer. Sin embargo, obviamente, la plenaria democrática de los delegados definirá exacta y definitivamente la situación de la plancha. Es una precandidatura, como su nombre lo indica, que nos sometemos democráticamente a las instancias orgánicas, tanto estatutarias como la que nos establece el Jurado Nacional de Elecciones y la Onpe a través de las directivas pertinentes", señaló.

Moreno niega relación con Nicanor Boluarte, pero saluda que Dina Boluarte pueda participar en comicios

Por otro lado, el secretario general de CPP saludó una eventual participación de la vacada expresidenta Dina Boluarte en los próximos comicios generales. Cabe destacar que, recientemente, Juan Carlos Portugal, abogado de la exmandataria, señaló que su patrocinada evaluará participar nuevamente en la política, pese a las investigaciones en su contra.

"No sabía que lo que ha dicho el abogado, pero sería interesante que la presidenta o la expresidenta pueda participar en el proceso electoral. Creo que marca un mecanismo de conocimiento de lo que está pasando en el Perú y sería muy importante su aporte de salir elegida, ya sea en la Cámara de Diputados o Senadores. Nosotros no hemos pensado en la presidenta para invitarla, pero nos alegra saber que sigue haciendo política", indicó Moreno.

Asimismo, negó que Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta, tenga algún vínculo con el partido.

"Como vuelvo a repetir, y lo he dicho innumerables veces, el señor Nicanor Boluarte no forma parte de la estructura del partido, no es militante, no es fundador, no es dirigente y, por lo tanto, es un estribillo que se ha utilizado para generar una relación que nunca ha existido", refirió.

"Nosotros, en el partido, no tenemos ninguna relación orgánica con el señor Boluarte. Esa es una cosa definitiva, eso está públicamente mostrado en los organismos electorales", sostuvo.

Cabe destacar que Nicanor Boluarte es investigado en el marco del caso Los Waykis en la Sombra por ser el presunto cabecilla de una organización criminal que habría instrumentalizado a prefectos y subprefectos regionales, provinciales y distritales con el fin de recabar fichas de afiliación y brindar aportes económicos para la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú ante el JNE.

El Ministerio Público señala que la red criminal exigía pagos a cambio de ser nombrados en dichos puestos. Tal sería el caso del exprefecto de la región San Martín, Armando Villalobos, quien fue designado coordinador regional de CPP.

Además, se señala que Boluarte ofreció a Jorge Luis Ortiz Marreros ser designado como Director General de la Dirección de Gobierno Interior del Mininter, con lo que se habría convertido en "un operador funcional clave dentro de los fines de esta organización", ya que "él era el que designaba a los Sub Prefectos y proponía a los Prefectos". Su designación se produjo el 28 de diciembre de 2022, días después de que Dina Boluarte fuera proclamada como presidenta de la República.

Asimismo, en Cajamarca, Noriel Chingay Salazar y Jorge Chingay Salazar, ambos presuntamente bajo el liderazgo de Nicanor Boluarte, habrían captado a “personas de confianza” para que fueran designadas en los cargos de subprefectos, "con la intervención de [...] Jorge Luis Ortiz Marreros".