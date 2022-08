Observatorio de candidatos: Estos son los antecedentes de los postulantes al Gobierno Regional de San Martín

Walter Grundel (Somos Perú), Máximo Cabrera (Avanza País) y Jorge Panduro (Alianza Para el Progreso) son algunos de los candidatos al Gobierno Regional de San Martín.

A menos de dos meses para las Elecciones Regionales y Municipales 2022, es importante continuar repasando los antecedentes de los aspirantes a ocupar puestos de elección popular. Ya con las listas admitidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es necesario detenernos en las hojas de vida, currículos y trayectoria de cada candidato, para así emitir un voto informado.

A continuación, repasamos los antecedentes de los candidatos al Gobierno Regional de San Martín. Son cinco partidos nacionales y dos movimientos regionales los que presentan sus cartas en esta contienda. Varios de los candidatos presentan experiencia como funcionarios en municipios provinciales, distritales y asesores. Otros vienen del sector privado y aspiran llegar por primera vez a un cargo público.

Walter Grundel Jiménez (Somos Perú)

El candidato de Somos Perú fue alcalde provincial de San Martín durante dos periodos, entre el 2010 y 2018. En aquellas elecciones participó por Alianza Para el Progreso (APP).

En 2018, la Fiscalía le inició una investigación por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. El caso se inicia con la difusión de un audio donde se escucha el diálogo entre Grundel Jiménez y, supuestamente, un excongresista del periodo 2011-2016.

Ese año, 2018, perdió ante Pedro Bogarín la segunda vuelta de la elección al Gobierno Regional de San Martín.

En 2021, debido también a la difusión de un audio, la jueza Mariella Vargas Flores fue apartada de un proceso contra Walter Grundel por el supuesto delito de colusión agravada. El exalcalde aseguró, en ese momento, que se trataba de un audio falso.

Máximo Oscar Cabrera (Avanza País)

Postula con Avanza País al cargo que ya tentó en 2018 con Fuerza Popular. Hasta noviembre de 2021 se desempeñó como asesor del presidente Pedro Castillo. Formó parte del gabinete técnico de la Presidencia de la República.

El dato curioso es que mientras realizaba esta asesoría en Palacio de Gobierno, también hacía actividades partidarias con la congresista opositora Patricia Chirinos. Consigna sentencias por pensión alimentaria.

Tedy Del Águila (Acción Popular)

Del Águila renunció a principios de año a la Alcaldía Provincial de San Martín para postular al Gobierno Regional. Durante su gestión fue cuestionado por una donación de 300 palmeras al distrito limeño de La Victoria, en ese momento gobernado por George Forsyth. Este hecho le valió una denuncia por apropiación indebida de recursos del Estado. El ahora candidato se defendió y desestimó las imputaciones.

En este contexto, el consultor en gestión pública, Mirko Peraltilla, considera importante que los electores tengan acceso a las hojas de vida de los candidatos, para realizar buenas tomas de decisiones. “Las hojas de vida nos permiten a los ciudadanos comparar quién es el mejor, el más apto, para acceder a ese puesto y, además, estamos conociendo la reputación de esta persona, saber si es que ha sido sancionado”, refiere.

Otros nombres en disputa

Jorge Panduro, ingeniero civil, empresario turístico propietario de hoteles en Tarapoto y Sauce, es la carta de Alianza Para el Progreso (APP) para el Gobierno Regional de San Martín.

Víctor Hugo Díaz Mejía encabeza la lista de Unión Regional. En 2014 fue candidato al municipio provincial con Alianza Para el Progreso. A fines de 2021 renunció al APRA.

Carlos Job Gómez, del movimiento regional Nueva Amazonía, busca llegar al Gobierno Regional. Es Magister en Ciencia Política. En 2019 renunció al Partido Popular Cristiano, donde militó por una década. De ese partido, que perdió la inscripción luego de las Elecciones 2021, fue Sub Secretario de Juventudes.

Alibe Cárdenas, candidata de Fuerza Popular, es una licenciada del Ejército Peruano. Tiene estudios en Ingeniería Ambiental. Ocupó la gerencia de Desarrollo Social del distrito de Chipurona.

Entre los candidatos hay temas que aparecen en un primer grupo de interés. El mejoramiento de carreteras y la lucha contra la inseguridad son los que se priorizan en esta campaña.

Sin embargo, para la coordinadora de la Sede San Martín del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Luna Contreras, es necesario atender deudas históricas en la región como la titulación de comunidades nativas. “En San Martín hay 128 comunidades nativas, de las cuales 111 están reconocidas, pero solo 40 están tituladas e inscritas. Eso quiere decir que hay 70 comunidades indígenas en desprotección de sus derechos territoriales frente a temas de invasión, tala ilegal, narcotráfico”, menciona.

Por su parte, el comunicador social sanmartinense, Luis Coral, considera que la campaña actualmente prioriza el fuego cruzado antes que la difusión y explicación de propuestas y planes de gobierno. “Acá [en San Martín] la cosa está caliente, pero por las peleas entre ellos. Porque a la población no le dicen absolutamente nada y no les explican lo que van a hacer. Sólo es ‘voy a darte agua’, pero ¿cómo? Es algo que no te explican. ‘Voy a darte carreteras’, ¿cómo? Tampoco explican. ‘Vamos a tecnificar el agro’, ¿cómo? Tampoco explican”, puntualiza.



Estos son los siete candidatos que aspiran la presidencia regional de San Martín. Conocer sus antecedentes es un deber que tenemos como electores.