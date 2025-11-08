ONPE rechazó inscripción de Martín Vizcarra en plancha presidencial de Perú Primero

El exmandatario Martín Vizcarra dijo que asumirá la Jefatura de Campaña Nacional del partido.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) retiró la inscripción de Martín Vizcarra como precandidato a la Primera Vicepresidencia por el partido Perú Primero, en la fórmula presidencial encabezada por su hermano Mario Vizcarra, de cara a las elecciones generales de 2026.



El exmandatario consideró que esta “nueva arbitrariedad” vulnera su derecho a participar y el de los ciudadanos a elegir libremente.



En un pronunciamiento, Vizcarra señaló que ha presentado los recursos legales correspondientes y espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva su medida cautelar para revertir su inhabilitación impuesta por el Congreso de la República.



“Mientras tanto, nuestro partido ha inscrito la fórmula presidencial encabezada por Mario Vizcarra, junto a Carlos Illanes Calderón como primer vicepresidente y Judith Mendoza Diaz como segunda vicepresidente. Perú Primero continúa firme, con unidad y convicción”, sostuvo.



Además, indicó que asumirá la Jefatura de Campaña Nacional del partido. “Ningún abuso ni persecución podrá detener el proyecto que nació del pueblo y seguirá siendo del pueblo”, aseguró.

“No nos van a doblegar. Vamos a seguir trabajando por el Perú que queremos”, añadió el exjefe del Estado.