Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

ONPE rechazó inscripción de Martín Vizcarra en plancha presidencial de Perú Primero

Martín Vizcarra, expresidente de la República.
Martín Vizcarra, expresidente de la República. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El exmandatario Martín Vizcarra dijo que asumirá la Jefatura de Campaña Nacional del partido.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) retiró la inscripción de Martín Vizcarra como precandidato a la Primera Vicepresidencia por el partido Perú Primero, en la fórmula presidencial encabezada por su hermano Mario Vizcarra, de cara a las elecciones generales de 2026.

El exmandatario consideró que esta “nueva arbitrariedad” vulnera su derecho a participar y el de los ciudadanos a elegir libremente.

En un pronunciamiento, Vizcarra señaló que ha presentado los recursos legales correspondientes y espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva su medida cautelar para revertir su inhabilitación impuesta por el Congreso de la República.

“Mientras tanto, nuestro partido ha inscrito la fórmula presidencial encabezada por Mario Vizcarra, junto a Carlos Illanes Calderón como primer vicepresidente y Judith Mendoza Diaz como segunda vicepresidente. Perú Primero continúa firme, con unidad y convicción”, sostuvo.

Además, indicó que asumirá la Jefatura de Campaña Nacional del partido. “Ningún abuso ni persecución podrá detener el proyecto que nació del pueblo y seguirá siendo del pueblo”, aseguró.

“No nos van a doblegar. Vamos a seguir trabajando por el Perú que queremos”, añadió el exjefe del Estado.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP222 | INFORMES | Expresidente, exministros y congresistas buscan un escaño en el Senado

El Congreso peruano volverá a ser bicameral en las Elecciones Generales 2026, con la creación del Senado y la Cámara de Diputados, después de más de tres décadas de vigencia del sistema unicameral. El nuevo diseño legislativo busca fortalecer la representación y mejorar la revisión de leyes. Conoce quienes son los precandidatos a la Cámara de Senadores.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
ONPE Martín Vizcarra El poder en tus manos Perú Primero Elecciones de 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA