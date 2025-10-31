Últimas Noticias
Exposición de datos personales en el Padrón Electoral es corresponsabilidad del Congreso y Reniec, según especialista

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

En La Rotativa del Aire, José Tello mencionó que los informes de la Autoridad de Protección de Datos no fueron tomados en cuenta, lo que -a su juicio- demuestra una falta de atención sobre los riesgos que conlleva la exposición de la información personal.

Gobierno
00:00 · 10:17
Tello consideró que esta exposición podría resultar muy perjudicial, tanto a nivel individual como social,

El abogado experto en temas electorales José Tello expresó su preocupación por la exposición masiva de datos personales del Padrón Electoral en la web del Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil). 

Al respecto, indicó que esta situación representa una corresponsabilidad tanto del Congreso como del propio Reniec, ya que este último no debería acatar una norma sin tener en cuenta la razonabilidad.

"Hay algunos elementos que concurren. Es una corresponsabilidad: Congreso y Reniec. Reniec no puede decir que va a aplicar una norma rajatabla. Los funcionarios públicos tienen que tener razonabilidad en la aplicación de las normas. Si sabemos que puede haber complicaciones, hay que pensar un poco. Quizás conversar con las demás autoridades y ver qué medidas se toman antes de aplicar la norma", dijo en La Rotativa del Aire.

Informes de la Autoridad de Protección de Datos no fueron tomados en cuenta

Tello mencionó que los informes de la Autoridad de Protección de Datos no fueron tomados en cuenta, lo que a su juicio demuestra una falta de atención sobre los riesgos que conlleva la exposición de la información personal.

"Los informes, por ejemplo, de la Autoridad de Protección de Datos, no fueron tomados en cuenta. Dos informes. Y lo digo también como extitular del Ministerio de Justicia, han debido ser atendidos, sobre todo en una época en la cual tenemos que tener toda la salvaguarda de la información que es sensible para todos los peruanos", aseveró.

Finalmente, consideró que esta exposición podría resultar muy perjudicial, tanto a nivel individual como social, por lo que incidió en la necesidad de establecer y seguir protocolos que garanticen la protección de la información personal de los ciudadanos.

El poder en tus manos

EP221 | INFORMES | Todo sobre el DNI electrónico: ¿para qué sirve la clave PIN?

Muchos peruanos aún ignoran los beneficios del DNI electrónico. No saben qué es la clave PIN que contiene este documento y muchos ni siquiera la recuerdan. Esta es una herramienta esencial para realizar trámites digitales. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, Paloma Verano les explica todos los detalles sobre el DNI electrónico, que será uno de los requisitos básicos para usar el voto digital, si es que este se aprueba en diciembre de este año.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

