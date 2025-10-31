Exposición de datos personales en el Padrón Electoral es corresponsabilidad del Congreso y Reniec, según especialista

Tello consideró que esta exposición podría resultar muy perjudicial, tanto a nivel individual como social, | Fuente: RPP

El abogado experto en temas electorales José Tello expresó su preocupación por la exposición masiva de datos personales del Padrón Electoral en la web del Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil).

Al respecto, indicó que esta situación representa una corresponsabilidad tanto del Congreso como del propio Reniec, ya que este último no debería acatar una norma sin tener en cuenta la razonabilidad.

"Hay algunos elementos que concurren. Es una corresponsabilidad: Congreso y Reniec. Reniec no puede decir que va a aplicar una norma rajatabla. Los funcionarios públicos tienen que tener razonabilidad en la aplicación de las normas. Si sabemos que puede haber complicaciones, hay que pensar un poco. Quizás conversar con las demás autoridades y ver qué medidas se toman antes de aplicar la norma", dijo en La Rotativa del Aire.

Informes de la Autoridad de Protección de Datos no fueron tomados en cuenta

Tello mencionó que los informes de la Autoridad de Protección de Datos no fueron tomados en cuenta, lo que a su juicio demuestra una falta de atención sobre los riesgos que conlleva la exposición de la información personal.

"Los informes, por ejemplo, de la Autoridad de Protección de Datos, no fueron tomados en cuenta. Dos informes. Y lo digo también como extitular del Ministerio de Justicia, han debido ser atendidos, sobre todo en una época en la cual tenemos que tener toda la salvaguarda de la información que es sensible para todos los peruanos", aseveró.

Finalmente, consideró que esta exposición podría resultar muy perjudicial, tanto a nivel individual como social, por lo que incidió en la necesidad de establecer y seguir protocolos que garanticen la protección de la información personal de los ciudadanos.