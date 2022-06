Rafael López Aliaga | Fuente: RPP

El candidato a la alcaldía de Lima de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este martes que existe "protección" desde el Poder Ejecutivo a favor del exministro de Transportes, Juan Silva, del exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, y del sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez.



Rafael López Aliaga argumentó que esta es la razón por la que los citados investigados no han sido capturados hasta la fecha por la Policía Nacional del Perú (PNP). Además, consideró que el ministro del Interior, Dimitri Senmache debería renunciar.

"Si la Policía quería capturar a este señor Silva tenía donde ah, se demoran tres días para ir, se demora tres días para volver a ir. O sea, hay toda una protección para estos delincuentes que viene desde la cabeza. Yo creo que el señor Senmache debería irse de una buena vez antes que lo censuren", dijo.

En relación con la aprobación por insistencia de la ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana, Rafael López Aliaga deslizó la posibilidad de un miedo por parte del Gobierno ante estas organizaciones.

"¿No será que le tienen miedo a los comités de autodefensa con los cuales me he reunido toda mi campaña presidencial? He ido a los comités y rondas campesinas desde Cajamarca hasta Cusco y Puno para ver su problemática de producción", expresó.

Rafael López Aliaga brindó estas declaraciones tras la presentación de sus propuestas con miras a alcanzar la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el proceso electoral que se efectuará el próximo 2 de octubre.

Propuestas

Durante conferencia de prensa, Rafael López Aliaga indicó que una de sus primeras propuestas es resolver la inseguridad ciudadana y la delincuencia, que, si bien no es una competencia municipal, esta institución debe participar en dar una solución.

Por ello, el candidato de Renovación Popular refirió que tienen una filosofía y ayuda internacional para esta problemática, siendo uno de estos colocar cámaras en toda la ciudad, debidamente interconectadas y con monitoreo, así como otorgar el derecho del vecino a su autoprotección a través de la promoción de los comités de autodefensa vecinales.

Además, Rafael López Aliaga aseguró que de llegar a la alcaldía de Lima clausurará aquellos lugares de reventa de equipos robados, pues "si no hay sitios donde se efectúe esta ilícita labor, no hay razón para robar".

También, afirmó que se promoverá el apoyo de los reservistas de las Fuerzas Armadas para apoyar en las labores de autodefensa vecinal.



Sobre el tema de corrupción, recordó que durante la campaña presidencial él fue el único que habló de este tema y que si llega al municipio iniciará una etapa de "austeridad absoluta", dejando de lado las consultorías, cuyo dinero irá a las ollas comunes y al trabajo social.

Asimismo, Rafael López Aliaga aseguró que los hospitales de la Solidaridad tendrán laboratorios para dar este servicio y también brindarán el servicio de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

