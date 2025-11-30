Renovación Popular confirma candidatura presidencial de Rafael López Aliaga en elecciones primarias

El exalcalde de Lima encabezó la fórmula presidencial, donde está acompañado de Norma Yarrow (primera vicepresidencia) y Jhon Iván Ramos Malpica (segunda vicepresidencia).

El partido Renovación Popular realizó este domingo sus elecciones primarias a nivel nacional, con el objetivo de que sus militantes definan qué candidatos los representarán en las elecciones generales de abril de 2026.

Tras el cierre de los locales de votación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, con el 99.257 % de actas procesadas, la agrupación conservadora confirmó la candidatura presidencial Rafael López Aliaga (única lista).

El exalcalde de Lima encabezó la fórmula presidencial, donde está acompañado de Norma Yarrow (primera vicepresidencia) y Jhon Iván Ramos Malpica (segunda vicepresidencia).



Un total de 36 376 electores hábiles de dicha organización fueron convocados a las urnas, donde también se eligieron a los postulantes al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

La ONPE indicó que los partidos políticos o alianzas electorales que deseen participar en los comicios deben superar, durante el desarrollo de las elecciones primarias, una valla mínima de participación de sus afiliados.

En el caso de la modalidad por afiliados, según la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), la organización política o alianza electoral debe obtener al menos el 10 % de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles del padrón del partido para continuar en el proceso electoral, requisito que Renovación Popular superó ampliamente (más del 26 %).