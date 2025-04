Revocatoria 2025: cuatro distritos decidirán el futuro de sus autoridades locales

Este domingo 8 de junio, los distritos de Boquerón (Ucayali), Huayana (Apurímac), Huamalí (Junín) y Julcamarca (Huancavelica) acudirán a las urnas para decidir si revocan o no a sus autoridades locales.

Cuatro distritos de diferentes regiones del Perú decidirán el próximo domingo 8 de junio si continúan o no con el mandato de sus autoridades municipales a través del proceso de consulta popular de revocatoria. Se trata de las localidades de Boquerón (Ucayali), Huayana (Apurímac), Huamalí (Junín) y Julcamarca (Huancavelica).

La consulta popular de revocatoria fue promovida por ciudadanos que alegan, entre otros motivos, el aparente incumplimiento de promesas electorales, la falta de ejecución de obras de continuidad, deficiencias en la fiscalización, problemas en la administración del presupuesto municipal y una atención inadecuada a la población.

Durante este proceso se decidirá si cuatro alcaldes y dieciséis regidores continuarán ejerciendo el cargo para el cual fueron elegidos.



En el caso de Huayana, los cinco regidores incluidos en el proceso de revocatoria son acusados de no asistir con regularidad a la municipalidad y no rendir cuentas ante la comunidad. En Julcamarca, en tanto, el regidor comprendido en la consulta es señalado por no promover ordenanzas municipales ni cumplir con su rol fiscalizador.

¿Cómo se vota en la revocatoria?

Cuando los ciudadanos acudan a las urnas recibirán una cartilla con dos opciones: sí y no; además de la pregunta que indica si la autoridad local (alcalde o regidor) debe dejar el cargo.

Cada distrito tendrá una cédula de votación distinta, donde figurarán los nombres de sus autoridades y así puedan marcar la opción que deseen. De esta manera decidirán el futuro de sus autoridades.

La jornada electoral del 8 de junio se extenderá desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, según información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa, aquí.

¿Cómo se llegó a esta etapa?

De acuerdo con información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre el 3 de junio y el 26 de septiembre de 2024 se recibieron 1,025 solicitudes para la expedición de kits electorales con fines de revocatoria. De ese total, 890 fueron aprobadas.

Sin embargo, solo 90 de estas solicitudes avanzaron al siguiente paso y fueron presentadas ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para la verificación de firmas. Según lo estipula la ley, se requiere reunir el 25% del total de electores de la circunscripción correspondiente para que el pedido sea válido.

Tras el proceso de validación, únicamente cuatro solicitudes —correspondientes a Boquerón, Huayana, Huamalí y Julcamarca— cumplieron con todos los requisitos y quedaron aptas para continuar con el proceso de consulta popular de revocatoria.