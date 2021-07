Rosa María Palacios: "Qué auditoría le vas a pedir a una entidad que ha dicho que las elecciones son limpias"

La abogada Rosa María Palacios no ve "ninguna" posibilidad de éxito de la comisión fujimorista integrada por el economista Daniel Córdova, la excandidata aprista Nidia Vílchez y los congresistas electos Hernando Guerra García (Fuerza Popular) y Jorge Montoya (Renovación Popular), quienes acudieron hoy a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Estados Unidos, para pedir una auditoria internacional a la segunda vuelta electoral.



"Ha sido uno de los momentos más cómicos de la política peruana", consideró en una entrevista en el programa Nada está dicho de RPP.



Rosa María Palacios señaló que esta comitiva tampoco fue atendida en el Congreso norteamericano. La conductora radial explicó cuál sería la razón de esta especie de desplante: "Washington ha vivido en carne propia lo que es un acto de sedición, un golpe de Estado, organizado por [Donald] Trump".



"No fue nadie [a su conferencia de prensa]. Se les percibe como golpistas, como seguidores de Trump, el hombre que puso bajo riesgo Washington y causó cinco fallecidos en un asalto al Congreso. Hay que tener realmente el cerebro muy fuera de su sitio, muy poco aterrizado, para hacer un disparate como el que han hecho", sostuvo.



La abogada recordó también que la Organización de los Estados Americanos "no es un autoridad electoral en el Perú". "La OEA es la reunión de las cancillerías de toda América que se reúnen para determinadas cosas muy puntuales, pero no para resolver problemas internos peruanos", comentó.



Y prosiguió Rosa María Palacios: "La misión de la OEA ha respaldado la limpieza de las elecciones. Qué auditoría le vas a pedir a una entidad que ha dicho que las elecciones son limpias. Lo que han ido a hacer estos señores es un circo y les salió mal".



PEDIDO DE KEIKO FUJIMORI

Al ser consultada sobre si el presidente de la República, Francisco Sagasti, debería tramitar ante la OEA la carta remitida por Keiko Fujimori, en la que solicita auditoría internacional a la segunda vuelta presidencial, Rosa María Palacios contestó:



"No le debe tramitar nada, porque no le corresponde. Keiko Fujimori ha pedido a gritos que Sagasti sea absolutamente neutral y que no se meta en estas elecciones. Sagasti ha cumplido el pedido de ella y de otros candidatos al pie de la letra: es absolutamente neutral, no tiene nada que ver en el proceso, ni garantiza nada ni resuelve nada".

La abogada y conductora radial Rosa María Palacios. | Fuente: RPP

Suscríbete a nuestros newsletters

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.