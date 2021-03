RPP Verifica | Jorge Pérez: “Cuatro mujeres al día mueren [en el Perú] por cáncer de cuello uterino” [INEXACTO]

Congresista Jorge Pérez postula ahora al Parlamento Andino por Somos Perú. | Fuente: Archivo / RPP

El candidato Jorge Pérez de Somos Perú criticó el sistema de salud peruano y dejó entrever que la crisis en este sector es anterior a la pandemia del nuevo coronavirus. Para ello refirió cifras sobre la mortalidad provocada por el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino.

Primero, el candidato al Parlamento Andino indicó que el cáncer de cuello uterino “le cuesta al Perú cinco mujeres al día muertas”. Sin embargo, luego cambió las cifras. “De eso no se habla. Eso es lo que nosotros no decimos. Cuatro mujeres al día mueren por cáncer de cuello uterino, cinco mujeres mueren al día por cáncer de mama. En suma, son cerca de 4 mil mujeres que mueren por cáncer y sobre eso no tenemos ninguna política de Estado”, afirmó.

El candidato y actual congresista por Somos Perú participó en un debate del programa Las 5 de las 7 de RPP Noticias. Estas declaraciones fueron sometidas a evaluación.

Datos a verificar: Cuatro mujeres al día mueren por cáncer de cuello uterino, cinco mujeres mueren al día por cáncer de mama, cerca de 4 mil mujeres mueren por cáncer.

Resultado: INEXACTO

[1] Sobre el cáncer de cuello uterino, el informe Globocan 2020 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el año pasado en el Perú murieron 2.288 mujeres debido a esta neoplasia. Es decir, alrededor de seis mujeres al día. Se trata de uno de los tipos de cáncer de mayor incidencia. El año pasado se detectaron 4.270.

[2] Por otro lado, sobre el cáncer de mama, el mismo informe señala que en nuestro país se presentaron 1.824 muertes debido a esta enfermedad. Es decir, 5 mujeres perdieron la vida al día. Además, se señala que el número de casos nuevos fue de 6.860, muy por encima del cáncer de cuello uterino.

Globocan muestra la información actualizada sobre los efectos del cáncer en nuestro país. El cáncer de mama (breast) y de cuello uterino (cervix uteri). | Fuente: Globocan

[3] Otro dato mencionado por el candidato al Parlamento Andino es que “cerca de 4 mil mujeres mueren por cáncer”. Sin embargo, según se detalla en Globocan 2020 el año pasado un total de 18.546 mujeres ha perdido la vida. Asumimos, sin embargo, que en este punto a lo que se quiso referir el candidato Pérez es específicamente a la cifra de muertes por cáncer de mama y de cuello uterino. En total el cáncer en el Perú ha matado a 34.976 personas, casi tantas como el coronavirus.

[4] El ginecólogo oncólogo Gilmar Grisson, especialista de la Liga Contra el Cáncer, comenta que el cáncer es un crecimiento desordenado de las células. Sobre el cáncer de cuello uterino, indicó que en el 99.8% de los casos se debe a la presencia del Virus del Papiloma Humano (VPH). “Estos virus de alto riesgo, que se meten en las células del cuello uterino alterando el ADN, forman lesiones intraepiteliales, que es la enfermedad precancerosa”.

Por otro lado, precisó que el cáncer de mama se presenta “en el lobulillo donde se produce la leche materna o en el conducto por donde va la leche materna al pezón o en el tejido de sostén”. Ambas enfermedades son tratadas con cirugía, quimioterapia, radioterapia y hasta terapia hormonal, dependiendo el caso. Vale recordar que este 26 de marzo se recuerda el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino.