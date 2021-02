Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, consideró que se "libere" al sector privado para la compra de vacunas. | Fuente: Facebook Oficial.

El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se refirió a la adquisición de las vacunas para combatir la pandemia y propuso que el gobierno de Francisco Sagasti inicie negociaciones con otros países para comprarles las dosis que “les están sobrando”.

El aspirante a jefe de Estado por Renovación Popular también planteó que las empresas privadas, especialmente las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP), puedan realizar contrataciones para la importación de vacunas contra la Covid-19 y así acelerar el proceso de inmunización en el país.

“Le pedí al señor Sagasti, de rodillas le pedí, no por mí, sino por el pueblo peruano que está angustiado, porque hay países que les está sobrando vacunas y están cercanos, está Chile, está Colombia, está Canadá”, aseguró López Aliaga en Ampliación de Noticias. Esto fue sometido a verificación.

Dato a verificar: Hay países a los que les sobra vacunas, están Colombia, Chile, Canadá.

Resultado: FALSO

[1] Colombia -con una población de un poco más de 50 millones de personas- inició este miércoles 17 de febrero su cruzada de vacunación contra el coronavirus. Según el gobierno de Iván Duque, su meta es inocular a 35.7 millones de colombianos hasta finales de este año y, para ello, alcanzó cerrar las negociaciones por 61.5 millones de dosis. No obstante, a Colombia no le sobrarían vacunas -como afirmó el candidato de Renovación Popular-, debido a que su disponibilidad de dosis será progresiva y solo cubrirá al 70% de su población en este 2021.

El Gobierno de Colombia dividió su campaña de inmunización en dos fases a lo largo de este año. | Fuente: Web Oficial del Gobierno de Colombia.

[2] Chile, efectivamente, es uno de los primeros países de la región que logró concretar la adquisición de vacunas contra la Covid-19 y empezar su campaña de inmunización el pasado 24 de diciembre. Pero, ¿le sobran vacunas para vender a otros países? Según el medio chileno Fast Check CL, el Ministerio de Salud de su país solo ha asegurado la compra de 35 millones de dosis. Una cifra que coincide con el alcance al 80% de personas inoculadas hasta mediados de 2021 que ha pronosticado el gobierno de Sebastián Piñera. Es decir, el país sureño no cuenta con un exceso de vacunas que pueda ser redistribuido a otros países porque aún no ha concluido sus coordinaciones para garantizar la inmunización del total de su población (19 millones aprox.).

El Gobierno de Chile anunció que su proceso de vacunación se realizará de manera gradual, “de acuerdo a la cantidad de dosis que vayan llegando al país”. | Fuente: Web Oficial del Gobierno de Chile.

[3] ¿Y a Canadá le sobran las vacunas? El país norteamericano lideró la compra mundial de vacunas contra la Covid-19 y, en efecto, aseguró más de 400 millones de dosis para una población de 38 millones de personas, es decir, sí adquirió un excedente de vacunas. Sin embargo, todo ello ha quedado solo en el papel. El gobierno del primer ministro Justin Trudeau decidió invertir en vacunas de los laboratorios europeos Pfizer-BioNTech y Moderna y estos han presentado retrasos en la fabricación y abastecimiento del medicamento desacelerando el proceso de inmunización de Canadá. En resumen, en la actualidad el país norteamericano sufre un déficit de disponibilidad de vacunas y, por ende, no podría compartir con otros países.

[4] El Dr. Manuel Loayza, epidemiólogo y docente de posgrado de la Universidad Wiener explica que el gran desafío es producir en el menor tiempo posible las dosis necesarias para inmunizar a la población mundial, sin embargo, la ralentización en la fabricación de las vacunas puede ocasionar que no se logre el objetivo de inocular a más del 80% de la población mundial (7 mil 700 millones) este año.

“Los países que hasta ahora no tenían acceso a las vacunas podrán, por fin, empezar a vacunar a sus trabajadores de la salud y a las poblaciones de riesgo a través del mecanismo Covax que apunta a cubrir entre el 20 y 27% de cada país. La OMS calculaba que habrían muchos otros fabricantes para satisfacer la demanda a nivel mundial. Sin embargo, durante el primer trimestre y quizás el segundo trimestre no vamos a ver un aumento sustancial de la oferta que ocasionará que no se logre la vacunación de más del 80% de la población para este año”, añade el especialista.