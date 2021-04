Salvador del Solar: “No podemos ser una ciudadanía que decide un voto por temor”

El extitular del Gabinete Ministerial indicó que se le debe exigir consensos a los candidatos. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros

Salvador del Solar, expresidente del Consejo de Ministros, consideró la noche de este viernes que la ciudadanía no debe ejercer su derecho al voto con temor, pese a que ambas candidaturas de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 representan preocupaciones.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, Salvador del Solar manifestó que es notoria el miedo que circula por redes sociales, respecto de la dos candidaturas y que poco a poco va tomando buena parte de la campaña. Sin embargo, indicó que la ciudadanía no puede decidir atemorizada.

Por el contrario, sostuvo que se debe reforzar aquellas ideas que busquen exigir compromisos a los dos contendores que buscan llegar a Palacio de Gobierno para lograr posiciones de mayor consenso para el país.

“No podemos hacernos los que no hay motivos para tener miedo, pero creo que es crucial que pensemos únicamente a partir del miedo. No podemos ser una ciudadanía atemorizada que decide un voto por temor”, dijo.

“Hay que buscar darle fuerza a un lugar para la ciudadanía la sociedad civil, diferentes colectivos, que busquen exigir compromisos, incluso establecer algunas alianzas con causas para ver cuál de los dos candidatos se acerca a posiciones de mayor consenso para nuestro país”, añadió.

Postura sobre candidatos

Respecto de los candidatos el exrepresentante del Ejecutivo reiteró que lo que proponen es preocupante y que se debe analizar con serenidad la situación.

En el caso de Pedro Castillo, cuestionó que no sea un militante antiguo de Perú Libre y que el líder de ese partido, Vladimir Cerrón, haya dicho abiertamente que se debe llegar al poder no solo para gobernar sino para quedarse en él y no dejar que les sea arrebatado.

“Es una preocupación enorme que el partido que acompaña al candidato Pedro Castillo considere que su objetivo es llegar a través de las elecciones para tomar el poder y no soltarlo nunca más. Eso es algo que como peruanos tenemos que rechazar y es un temor que no es menor”, sostuvo.

Sobre Keiko Fujimori también consideró que tenga “claras credenciales antidemocráticas” en la formación de su movimiento y que haya desaprovechado la oportunidad que tuvo cuando fue mayoría en el Congreso de la República.

“Me preocupa que habiendo tenido la extraordinaria oportunidad de guiar al país desde una mayoría abrumadora de 73 congresistas, haya sido, creo yo, su partido el principal causante de este ciclo de ataques que han destruido la actividad política en este quinquenio. (Además) en el pasado haya asumido compromisos de colaboración y actitud constructiva que luego no cumplió”, señaló.

