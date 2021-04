Steven Levitsky: Pedro Castillo es muy radical y Keiko Fujimori es la reina de la impopularidad

Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard, analizó el escenario político de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2021 y cuál es el perfil de los candidatos que buscan llegar a la Presidencia de la República, Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el analista político consideró que la situación que afronta nuestro país de cara al balotaje es muy complicada y de incertidumbre.

Esto debido a que por un lado el candidato de Perú Libre no otorga certezas respecto de lo que haría de llegar al poder, mientras que la lideresa de Fuerza Popular aún representa un peligro para la democracia.

De acuerdo con la última encuesta de Datum, Pedro Castillo obtiene el 41% de la intención de votos, mientras que Keiko Fujimori alcanza el 26%. | Fuente: Andina

Sobre Pedro Castillo

Según precisó, si bien el proyecto de Pedro Castillo es radical, un eventual Gobierno suyo se vería trabado por las múltiples oposiciones que se le presentarían.

“Pedro Castillo sería creo más débil que un presidente Chávez, que un presidente Correa o Morales. No tiene un partido fuerte, no va a ser muy popular, la economía está muy mal y es muy diferente que Evo y Correa y algo importante parece que los militares no estarían con él”, dijo.

“O sea no va a tener mayoría en el Congreso, no va a tener el apoyo del 70%, 80% como tenía Correa, como tenía Evo y no va a tener los militares, sin esos elementos dudo francamente que podrá o que podría concretar un proyecto bolivariano”, agregó.

Sobre Keiko Fujimori

En tanto, sobre la situación de Keiko Fujimori en el actual escenario electoral, el politólogo consideró que, pese a que ha llegado a la segunda vuelta por tercera vez, aún tiene un gran antivoto al punto que la tildó de “reina de la impopularidad”.

“Lo que más me llama la atención viendo las encuestas después de la segunda vuelta es que esa señora es muy impopular. Con la muerte de Alan García, ella ya es la reina de la impopularidad en Perú, es la política más impopular en el país y por eso está perdiendo ante Pedro Castillo, que no es un político muy popular y no tiene la mayoría con él, pero según Datum le gana por 15 puntos hoy”, sostuvo.

Según explicó esto se debe al rol que ha desempeñado la lideresa del fujimorismo en la política de nuestro país, sobre todo en 2016 cuando, según Levitsky, tuvo una actitud irresponsable desde el Congreso y busco tumbar el Gobierno.

Rol de la sociedad

El politólogo observó que el actual escenario no representa una situación crítica para el país, pues pese a que se deba elegir a un Gobierno no comprometido con la democracia, la sociedad tiene un rol de no aceptar “pasivamente” lo que se intente imponer.

“Elegir un gobierno no comprometido con la democracia no es el fin. O sea, la sociedad tiene su papel, los medios tienen su papel, las organizaciones de la sociedad civil, los chicos que pueden manifestarse en la calle. La sociedad no tiene que aceptar pasivamente el Gobierno, puede resistir si hay abusos en el poder o jugadas autoritarias, ya sea por derecha o por izquierda, la sociedad puede responder. Así que no estamos condenados todavía a nada”, dijo.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: