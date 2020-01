Verdadero o Falso: Álvaro Maguiña: "[Tras el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht] no hemos recibido nada de colaboración a cambio, no sabemos absolutamente nada"

Falso

Durante un debate televisivo, el candidato Álvaro Maguiña, de Solidaridad Nacional, comentó su intención de fiscalizar el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht, pues consideró que la Fiscalía no ha obtenido información a cambio sobre exautoridades y empresarios implicados en el caso Lava Jato. En ese marco, dijo lo siguiente: “[Tras el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht] no hemos recibido nada de colaboración a cambio, no sabemos absolutamente nada”. Tras revisar los antecedentes sobre el tema, OjoPúblico concluye que esta afirmación es falsa.