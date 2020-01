César Acuña, presidente de Alianza Para el Progreso | Fuente: Andina

César Acuña, presidente de Alianza Para el Progreso

Contexto: Entrevista en Panorama

Fecha de la declaración: 26 de enero del 2020

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=IxOL3KXznEI

[2:20 - 2:35]

ENGAÑOSO

Tras conocerse los resultados preliminares de las elecciones 2020, el fundador y presidente del partido Alianza Para el Progreso, César Acuña, fue consultado sobre cómo garantizarían en el próximo parlamento la renovación de su agrupación, pues en el último Congreso tuvieron representantes vinculados a hechos de corrupción. En ese marco, César Acuña deslindó de varios casos y señaló: “[Del] caso de Donayre tampoco sabíamos. [Sobre] el tema del gasolinazo no estábamos enterados”. Tras revisar los antecedentes al respecto, OjoPúblico concluye que esta afirmación es engañosa.

Las declaraciones del líder de APP se dieron en el siguiente contexto:

Periodista: ¿Qué garantiza una renovación del partido? Porque, digamos, con la anterior bancada que ustedes tuvieron hubo casos claramente de corrupción, como el caso del señor Benicio Ríos o como de Edwin Donayre, que han terminado en la cárcel, donde la inmunidad parlamentaria jugó un rol que los favoreció.

César Acuña (C.A): Por eso es que ahora, como partido, vamos a presentar el proyecto de ley para eliminar la inmunidad parlamentaria. [...] totalmente. Porque creo que el Congreso no puede ser escondite de los corruptos. [...]

Entonces, ese es el pasado. Ahorita [...] todos los candidatos son militantes de partido y quiero aclarar, el caso de Benicio, fue un invitado, no sabíamos de sus problemas judiciales. No sabíamos, no estábamos enterados; y luego, cuando fue electo, recién nos enteramos. [Del] caso de Donayre, tampoco sabíamos. [Sobre] el tema del gasolinazo, no estábamos enterados.

Pese a la afirmación de Acuña, OjoPúblico detectó que, en 2015, cuando Edwin Donayre ya era candidato de APP para las elecciones generales del 2016, voceros del partido, incluido un congresista de su bancada, se pronunciaron específicamente sobre el juicio oral que enfrentaba Donayre por el delito de peculado doloso. Estas declaraciones no solo evidencian que los voceros del partido conocían de la acusación contra Donayre por peculado doloso, sino que también recuerdan, pese a todo, el respaldo que dio la agrupación política a la candidatura del general (r) EP.

Por entonces, los pronunciamientos resaltaron que el excongresista era un militante que aportó al fortalecimiento del partido y que confiaban en que saldría bien librado del juicio en su contra. Así lo reportó en diciembre del 2015 el diario La República, y posteriormente lo difundieron también otros medios de comunicación.

Jazely Miraval, vocera del partido en diciembre del 2015, dijo lo siguiente sobre la situación del excongresista de APP: “El general Donayre no ha sido condenado. No hay ningún inconveniente porque él está cumpliendo con la ley y va a salir (del juicio) totalmente limpio. Donayre ha ayudado mucho en el fortalecimiento del partido, principalmente en la sierra central, y es un líder indiscutible”.

Miraval no fue la única vocera de la agrupación que respaldó a Donayre. En esa misma nota se recogieron las declaraciones de Richard Acuña, dirigente de APP, hijo de César Acuña y en ese entonces congresista de la agrupación. Acuña también respaldó la candidatura del general (r) EP, a pesar del juicio de que se libraba en su contra por el robo de gasolina al Ejército.

“El general Donayre es un militante del partido, y no de ahora, sino de tiempo atrás. Fue candidato para el gobierno regional de Ayacucho y nos está acompañando en un trabajo político muy profesional. [...] Por lo tanto, sabemos de la calidad de su persona y de su nivel profesional. Y creemos y tenemos la plena confianza en que él va a quedar completamente liberado del proceso judicial que enfrenta en este momento”, declaró Richard Acuña.

Cabe resaltar que el propio Edwin Donayre informó al Jurado Nacional de Elecciones de la existencia del proceso penal en su contra alojado en la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima, según el expediente N° 21-2010, el cual se encontraba en la etapa de juicio oral, como él mismo reportó.

[https://infogob.jne.gob.pe/Politico/FichaPolitico/edwin-alberto-donayre-gotzch_historial-partidario_sWCCn9G+4fwc6+@0ElOxMA==C9]

Edwin Donayre informó al Jurado Nacional de Elecciones de la existencia del proceso penal en su contra alojado en la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima, según el expediente N° 21-2010, el cual se encontraba en la etapa de juicio oral, como él mismo reportó. | Fuente: JNE

Para esta verificación, José Tello, abogado especialista en derecho electoral, explicó a OjoPúblico que toda la información que presentan los candidatos al Congreso ante el JNE, es primero enviada a los personeros legales de sus agrupaciones políticas. Esto, debido a que son ellos los responsables de ingresar los datos de los aspirantes al Parlamento al sistema del ente electoral, según la Ley de Organizaciones Políticas. “Esa información la tuvo el personero indudablemente”, explicó Tello.



Además, durante dicha campaña hubo una serie de artículos periodísticos que reportaron con detalle la evolución del juicio a Edwin Donayre. Por ejemplo, el 6 de octubre del 2015, los medios de comunicación dieron cuenta del inicio del juicio contra el excongresista y otras 42 personas por peculado y falsedad de documentos en agravio del Estado.

Días después, el 27 de octubre, el propio Donayre fue abordado por los medios de comunicación a su salida del juzgado donde se desarrollaban las audiencias del juicio en su contra. Donayre, ahora sentenciado a 5 años de prisión, se negó a dar detalles del proceso y solo pidió a los medios que estén presentes en todas las audiencias para que se conozca la verdad.

[https://canaln.pe/actualidad/edwin-donayre-se-nego-responder-sobre-proceso-robo-combustible-n204100]

En febrero del 2016, el medio de investigación IDL-Reporteros también realizó una publicación con los antecedentes de Donayre. El informe periodístico resaltó que el exgeneral debía compaginar sus actividades proselitistas como candidato al Congreso con el proceso que enfrentaba por delitos de corrupción.

[https://idl-reporteros.pe/la-campana-y-el-banquillo/]

OjoPúblico se contactó con el equipo de prensa de Alianza Para el Progreso para solicitar a César Acuña precisiones sobre su afirmación. Si bien en un primer momento aceptaron pronunciarse, al cierre de edición no se obtuvo una respuesta o descargo del excandidato presidencial.

En función a los antecedentes revisados, OjoPúblico concluye que la afirmación del líder y fundador de Alianza para el Progreso, César Acuña, respecto a que en su partido no estaban enterados sobre el caso ‘Gasolinazo’, el caso de corrupción que involucraba a su candidato al Congreso Edwin Donayre, es engañosa.