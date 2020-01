Fanny Freigeiro, candidata al Congreso por Alianza para el Progreso | Fuente: RPP

Fanny Freigeiro, candidata al Congreso por Alianza para el Progreso

Contexto: Entrevista en RPPNoticias

Fecha de declaración: 31 de diciembre del 2019

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=8eXL9Q8y_Lw

[6:24-6:26]

ENGAÑOSO

Durante una entrevista televisiva, la candidata al Congreso por Alianza para el Progreso Fanny Freigeiro comentó su intención de incorporar cursos sobre instrucción militar y familiar en la currícula escolar educativa. En ese marco, y como parte de sus argumentos, dijo lo siguiente: “Es triste que ahora los chicos no llevan [el curso de] Historia del Perú”. Tras revisar los antecedentes del tema, OjoPúblico concluye que esta afirmación es engañosa.

La declaración específica de la candidata Freigeiro figura en la siguiente transcripción:

La educación empieza por casa. Yo apuesto y digo que en la currícula educativa tenemos que insertar cuatro cursos importantes para mí: educación familiar, para el tema de educación propiamente; en el tema de educación cívica, para amar a los valores patrios, porque no tenemos identidad, [...] el curso de Historia del Perú...es triste que ahora los chicos no lleven Historia del Perú. Si tú no conoces la historia de tu país cómo puedes [...] querer lo mejor para tu país. Y el curso de instrucción premilitar, para el tema de disciplina.

En principio, cabe precisar que a través de la Resolución Ministerial N°281-2016-MINEDU, publicada en junio del 2016, se aprobó la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica, en reemplazo del Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular del 2008. Esta nueva política educativa establece lineamientos de aprendizaje y enseñanza en la Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial a través de “programas y herramientas curriculares” que deben aplicarse en instituciones públicas, privadas, rurales, urbanas, multigrado, polidocente o unidocente.

Consultada para esta verificación, Ángela Bravo, directora de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, precisó a OjoPúblico que, con la aprobación de la Currícula Nacional, el curso de Historia, Geografía y Economía pasó a formar parte del área curricular de Ciencias Sociales y Personal Social, correspondientes al nivel secundario y primario, respectivamente. En ese sentido, la funcionaria descartó que la enseñanza de Historia del Perú no se imparta en las escuelas. “Lo que ha cambiado es el nombre del ordenador del área curricular; pero, además, [incorpora] el cambio de enfoque porque no queremos que [los estudiantes] aprendan a memorizar las fechas o los nombres, sino más bien desarrollen el análisis histórico, el análisis crítico, el poder generarse un juicio, vincular los procesos históricos a los procesos económicos y geográficos”.

En efecto, al revisar el Capítulo IV sobre Competencias, capacidades y estándares de aprendizaje nacionales de la Educación Básica, se observa que los conocimientos históricos integran la competencia ‘construcción de interpretaciones históricas’ que está basada en el pensamiento crítico de estos acontecimientos. En el documento hay tres aspectos centrales que comprenden la competencia sobre historia: la interpretación crítica de diversas fuentes, la comprensión del tiempo histórico y la elaboración de explicaciones sobre procesos históricos. [http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf]

De acuerdo al Programa Curricular de Educación Primaria 2016, en el acápite 6.1 que aborda los contenidos del Área de Personal Social, incluye los eventos históricos como parte de la construcción de identidad que busca formar a estudiantes "con sentido crítico, reflexivos, investigadores, que valoren su cultura y la de los demás".

En esa línea, el documento de la Currícula Nacional también segmenta el desempeño que deben alcanzar los estudiantes por las temáticas que imparten desde el primer al sexto grado de primera, como, por ejemplo:

-En tercer grado analizan hechos históricos como el patrimonio arqueológico de la localidad educativa, y, por otro lado, el proceso de poblamiento y sedentarización americano.

-En el cuarto grado de primaria se menciona que los alumnos son capaces de interpretar hechos históricos como el periodo incaico, las sociedades andinas, la Conquista desde el punto de vista político, económico, ambiental, social y cultural.

-En quinto grado se imparte sucesos fundamentales en la Historia del Perú: desde la asociación de aspectos económicos, sociales y políticos con la actualidad, y la Independencia del Perú y Sudamérica.

-Y en sexto grado se abordan eventos históricos del siglo XIX y XX en Perú; entre ellos, destaca el rol cumplido de hombres y mujeres en ese lapso.

Así también, varios estándares que evalúan los niveles de conocimiento que alcanzan los estudiantes del nivel primario dan cuenta del abordaje sobre Historia del Perú en el área de Personal Social:

-El nivel 7 incluye la vinculación de “los grandes cambios, permanencias y simultaneidades” de la Historia del Perú y universal, basado en escalas sociales, políticas y económicas.

-El nivel 6 establece la comprensión y relevancia de los hechos históricos, las causas y consecuencias y su evolución por periodos.

OjoPúblico accedió a los textos escolares vigentes en el marco de la Currícula Nacional que distribuye el Ministerio de Educación a las escuelas pública. En el libro Personal Social de cuarto grado de primaria muestra una serie de contenidos sobre Historia del Perú que se imparten a los estudiantes. En la página 156, hay un capítulo dedicado al 'Origen de los incas' que son desarrollados con la leyenda de los hermanos Ayar, la expansión incaica y el territorio del Tahuantinsuyo. Mientras que en otro segundo capítulo explica la configuración de la ‘Sociedad incaica’ mediante las interacciones y organización social, económica y política del Tahuantinsuyo.

El documento sobre el Programa Curricular de Educación Secundaria 2016, del Ministerio de Educación, plantea la enseñanza de culturas, el reconocimiento de la evolución histórica y su influencia actual, con el fin de “desarrollar una conciencia crítica, solidaria y respetuosa”.

Al igual que en el programa del nivel primaria, los estándares de desempeño consideran los siguientes temas:

-En primer grado de secundaria plantea la obtención de información y análisis de fuentes históricas desde el origen de la humanidad, el desarrollo de las civilizaciones, los primeros pobladores de Estados regionales y los Andes.

-En segundo de secundaria, aborda las interpretaciones respecto a las invasiones bárbaras, la expansión Europa y el surgimiento del Tahuantinsuyo.

-En tercero de secundaria, se identifica los periodos históricos del absolutismo, las revoluciones liberales, la organización del virreinato y el nacimiento de la República.

-Y en cuarto grado de secundaria, dispone el estudio de la segunda revolución industrial, la Primera Guerra Mundial; y en el caso del Perú, en el periodo del primer militarismo a la llamada República Aristocrática.

Asimismo, el texto escolar Historia, Geografía y Economía del segundo grado de secundaria confirma que los procesos históricos también son dictados a los estudiantes de ese nivel. En el capítulo 3.6 dedicado a la 'Cosmovisión inca' se describen las características de la convivencia política, social y cultural de los incas, a través de los subcapítulos acerca de las percepciones sobre el espacio y el tiempo, la concepción de lo sagrado, el espacio sagrado y el calendario andino.

Al respecto el secretario general del Sutep, Lucio Castro, explicó a OjoPúblico que aún se enseña Historia del Perú, pero que, con la implementación de la Currícula Nacional, el curso pasó a fusionarse con otros cursos. Agregó que el modelo anterior estaba enfocado en la memorización de contenidos, a diferencia del enfoque social y cívico que se dicta actualmente.

Sin embargo, cabe precisar que Castro advirtió sobre la limitación de horas de enseñanza. “Se sigue enseñando [...] todo lo que es Historia del Perú o historia universal y cívica, [pero de lo] que antes se tenía de manera desglosada, ahora están cortados, han reducido horas".

A una consulta para esta verificación, la candidata al Congreso Fanny Freigeiro reafirmó su declaración y agregó que Historia del Perú, como curso específico, no existe en el currículo escolar. A la referencia de que esta materia forma parte de áreas como Ciencias Sociales, Freigeiro alegó que se lleva aisladamente y no es completa. “Una cosa es estudiar procesos históricos y otra cosa es tener la Historia del Perú como curso. No existe. Y si no hay Historia del Perú como curso, no te enseñan la cultura preinca, la inca, la historia de la guerra”.

No obstante, si bien Historia del Perú no figura como un curso específico en la nueva Currícula Nacional de Educación del 2016; actualmente, los estudiantes sí reciben instrucción y contenidos vinculados a los procesos históricos del Perú y el mundo, a través de la evaluación de competencias que integran las áreas de Personal Social y Ciencias Sociales, en el nivel primario y secundario, respectivamente.

En función a lo revisado, OjoPúblico concluye que la declaración de la candidata al Congreso por Alianza para el Progreso Fanny Freigeiro, sobre que los estudiantes no llevan el curso de Historia del Perú, es engañosa.