El abogado Raymundo Valverde Ríos, asesor de la Comunidad Campesina de Aquia, en la región Áncash, y quien también acudió a la casa de Breña (Lima), donde despachaba extraoficialmente el presidente Pedro Castillo, aseguró que no fue a visitar al mandatario.

Valverde Ríos dijo a RPP Noticias que no conoce a Pedro Castillo y aseguró que en octubre y noviembre pasado solo fue a la casa de Breña a reunirse con su "clienta", Tania Peralta Sánchez, para asesorarla legalmente.

El abogado indicó que desconocía que el presidente Pedro Castillo atendía en el inmueble del pasaje Sarratea #121, en Breña, y que las veces que ha ido fue para atender a la señora Peralta Sánchez, a la que consideró víctima de una persecución.

“Yo no he ido a la casa ubicada en Breña a reunirme con el presidente, yo no conozco al señor presidente, no tengo el gusto. Yo he ido a Breña a pedido de la señora Tania Peralta Sánchez. Si bien es cierto, ella tiene domicilio en ese lugar, mi visita se ha restringido únicamente a atender una solicitud de asesoría legal de la señora... Una relación típica de trabajo”, dijo.

Asesoría a la comunidad Aquia

Valverde Ríos agregó que, como asesor de la Comunidad Campesina de Aquia, que inició un paro en octubre pasado contra la empresa Antamina, solicitó la instalación de la mesa de diálogo siguiendo los procedimientos legales y que "no obtuvo" ningún privilegio de parte de los ministros o el expremier Guido Bellido.

El abogado explicó que su trabajo consistió en facilitar la conversación entre el dirigente de la comunidad Adán Damián, el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, y un representante de la minera Antamina, para que se conforme la mesa de diálogo, que se concretó el 5 de noviembre.

Según un informe del programa Cuarto Poder, Tania Peralta Sánchez es una de las accionistas minoritarias de la empresa Abdala, la cual tiene como socio principal a Segundo Sánchez Sánchez, empresario cajamarquino, quien cedió la casa en Breña a Pedro Castillo para la campaña electoral.

