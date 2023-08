Defensor del Pueblo pide a médicos aplicar el protocolo de aborto terapéutico a menor abusada en Loreto

Estado "Este caso debió haber quedado en Loreto, no llegar necesariamente a Lima para no revictimizar", indicó el defensor

El defensor del Pueblo, José Gutiérrez, indicó que debe aplicarse el aborto terapéutico en el caso de la menor abusada sexualmente por su padrastro en Loreto. Asimismo, Gutiérrez mencionó que en casos similares en el sur del país se ha utilizado dicha medida y se ha resuelto de manera interna dentro de la misma localidad a fin de no revictimizar a los afectados.

"Hemos pedido que se reevalúe este informe, pero por un equipo especializado. Es por eso que se ha trasladado a la ciudad de Lima. Nosotros hemos determinado cuál debe ser el comportamiento de todos los trabajadores del Ministerio de Salud en esa línea. No solo en el caso Iquitos. En el sur se ha procedido (con los abortos terapéuticos) de acuerdo con el marco legal normativo", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Este caso debió haber quedado en Loreto, en Iquitos, no llegar necesariamente a Lima, como otros casos (...). Casos como estos han quedado en el lugar y hemos preferido mantener el nombre de las víctimas en el anonimato, porque es revictimizar muchas veces a la víctima", agregó.

"Este caso debió haber quedado en Loreto, no llegar necesariamente a Lima para no revictimizar", indicó el defensor. | Fuente: RPP

Intervención de la Defensoría en el caso Mila

Por otro lado, el defensor Gutiérrez relató el proceso de intervención de la institución que dirige con respecto de las juntas médicas que evaluaron a la menor.

"El 18 de julio intervenimos pidiendo que la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y el Centro de Emergencia Mujer puedan participar activamente este proceso. Hemos exigido que la junta médica del hospital pueda evaluar inmediatamente la intervención de esta menor. Luego de una serie de evaluaciones de carácter clínico, determinaron que no está en riesgo la vida de la menor", aseveró.

"Luego dijimos que no solo es el tema biológico, sino su situación emocional, el grado de afectación, la cual es grave. No es que la niña ha tenido una violación, han sido violaciones sistemáticas constantes, no solo por su padrastro, sino otra persona más. Estos procesos no deberían ser largos, deberían tener sentencia en seis meses. Al día siguiente de la evaluación clínica ya debería estar sentenciado. Luego pedimos que intervenga el equipo psiquiátrico (...) y determinó que hay una depresión leve. Frente a ese hecho, todos se cruzan de brazos y nadie quiere hacer nada", finalizó.