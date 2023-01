Eduardo Pérez Rocha señaló que en las protestas se mueve dinero de la minería ilegal y el tráfico de drogas | Fuente: RPP

El exdirector general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Eduardo Pérez Rocha refirió que parte de la culpa del desborde de las protestas en el distrito de Pichanaqui la tiene el Poder Ejecutivo, ya que la Constitución prohíbe el uso de armas en las manifestaciones. Además, precisó que lo ocurrido es una muestra de la falta de análisis de inteligencia en el trabajo de control.

"Cuando preguntan a la ciudadanía quiénes son los que dirigen las protestas, responden que no tienen conocimiento. Los comunicados que están organizando estos problemas dicen que no, no existen dirigentes conocidos. Esto es responsabilidad del Ejecutivo. Lo digo por experiencia. Se supone que la Constitución, si bien es cierto, en el artículo segundo, donde se habla de las garantías personales, dice que todas las marchas pacíficas, sin armas, no necesitan autorización si se hacen en lugares privados o de uso público. Pero a continuación dice que cuando se utilizan plazas públicas o vías de comunicación necesitan pedir una autorización por anticipado", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Acabamos de ver lo de Pichanaqui y no hay presencia ni policial, ni militar. Esto nos da a entender que no ha habido un análisis de inteligencia preventiva, porque es inconcebible. Todos sabemos por experiencia que eso se presenta siempre. A mí me parece que hay mucha debilidad del Ejecutivo", agregó.

Además, sobre la renuncia del exdirector de la DINI Juan Carlos Liendo, mencionó que no lo han dejado ni siquiera establecerse, ya que recién estaba organizando su equipo.

"Todos los que conocemos de inteligencia sabemos que a nivel mundial máximo conocerás 15 jefes de inteligencia de los países, pero nunca el jefe de inteligencia se presenta para asumir respuestas. Es un cargo que debe ser lo más alejado y no participativo. Lo segundo, hemos visto que el jefe de la DINI, el comandante en retiro que dio a conocer los problemas irregulares de Pedro Castillo renuncia y renuncia todo su equipo. En este momento ha entrado Liendo, pero todavía no hay resultados del trabajo. Y que tomen esta medida de aceptar su renuncia —porque qué habrá sido de la coordinación con Dina Boluarte, porque él es quien solicita la renuncia— es como ir a un partido de fútbol y no tener pelota", aseveró.

Dinero negro de la minería ilegal en las protestas

Por otro lado, Pérez Rocha hizo hincapié en que las protestas no solo estarían respaldadas por dinero de la minería ilegal, sino también del tráfico ilícito de drogas.

"No solamente la minería ilegal, sino el aspecto del tráfico ilícito de drogas. Hemos visto cómo del Vraem se han desplazado en camionetas de último modelo transportando en mucho de los casos piedras, hondas, incluso material explosivo, que indica que están coludidos con la minería ilegal. Lo segundo es que nunca se ha presentado en los enfrentamientos de protestantes en forma violenta con la Policía tengamos heridos de armamento de fuego con armas hechizas y lo más importante —y destacable, porque es terrorismo— es el aspecto de usos de explosivos con mecha, que es como si arrojaras granadas de guerra al personal policial", finalizó.