Ministerio de Energía y Minas coordina abastecimiento de GLP en regiones | Fuente: RPP

El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, aseguró que hay 120 camiones disponibles que están a la espera de que cesen los bloqueos para poder abastecer de gas licuado de petróleo (GLP) a las regiones que se encuentran al sur del país. Asimismo, informó que existe un acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas para, con cisternas adicionales, abastecer también a las regiones de Puerto Maldonado y Pucallpa.

"Hay 120 camiones esperando que se abran los bloqueos para ingresar a la zona sur de nuestro país. Ayer en reunión con el ministro de Energía y Minas le hemos extendido el compromiso de la industria de contribuir con el abastecimiento inmediato de GLP. Es más, ante esta situación de desabastecimiento, ya habíamos trabajado un plan b para lograr abastecer al sur, que incluía hacer un cabotaje (o sea un transporte marítimo) desde el puerto del Callao hasta el puerto de Matarani, utilizando los buques de La Marina para desde Matarani abastecer a todo el sur", dijo en Enfoque de los Sábados.

"Para darle la tranquilidad a toda la población de la zona sur de nuestro país, abierto el tránsito, de inmediato, en cola, entrarán a las ciudades a abastecer de GLP. Y adicionalmente nos hemos comprometido con el ministro de Energía y Minas y con el Gobierno de hacer un esfuerzo adicional, con cisternas adicionales, para completar el inventario que se requiera para que todas las regiones del sur de nuestro país y también Puerto Maldonado y Pucallpa accedan al GLP, que es la energía fundamental de los hogares", agregó.



"Los problemas de desabastecimiento están violando los derechos humanos"

Por otro lado, consideró que las protestas y bloqueos están restringiendo el derecho a la salud de la ciudadanía al generar desabastecimiento en diferentes regiones.

"Si bien el derecho a la protesta está recogido en nuestra Constitución, no puede vincularse a la violencia y menos vulnerar el derecho de la mayoría de los peruanos al libre tránsito, al acceso a la salud y a la educación. Los problemas que estamos teniendo de abastecimiento de GLP y de energía están violando los derechos humanos de millones de peruanos que el día de hoy están en riesgo tanto su salud como su alimentación", aseveró.

"El día de hoy tenemos que en Puerto Maldonado ya se rompieron los stocks. O sea no hay inventario, no hay GLP, porque no ha podido ingresar el abastecimiento. Lo mismo ha ocurrido en Puno, en Cusco y ya también estamos viendo este a desabastecimiento en Arequipa, Tacna y Moquegua, debido a que los bloqueos en la Panamericana Sur impiden el transporte de los camiones con GLP", añadió.

Finalmente, hizo un llamado a las organizaciones en derechos humanos para que tomen cartas en el asunto y puedan facilitar los desbloqueos.

"Nuestro llamado es que se levanten estas protestas y creo que ha llegado el momento de exigirle a las organizaciones de derechos humanos, que sí han tenido un rol protagónico para exigirle a las fuerzas del orden el respeto al derecho de protesta, que pidan el levantamiento de los bloqueos para que se permita el libre tránsito y se garantice la salud, la educación y la nutrición de millones de peruanos. No entendemos por qué en este momento no se exige que haya corredores humanitarios que permitan el llevado de los productos de primera necesidad y que se levanten los bloqueos, que es un delito, para que se garantice la vida de millones de peruanos", culminó.