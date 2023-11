Fiscal Chávez Cotrina: Aumento de penas para robos de celulares no es la medida adecuada contra la criminalidad

El fiscal coordinador nacional contra la criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina, se refirió a las acciones del Gobierno para frenar la criminalidad y consideró que resultan insuficientes.

En entrevista para Correo, respecto de la modificación del Código Penal para aumentar las penas al robo de celulares, precisó que este tipo de medidas no son eficaces.

"Es un estado de emergencia, tal como lo indica su nombre. No puede ser permanente. Espero que arroje resultados. Debemos decir, desde nuestra posición, que la labor fiscal que hacemos se realiza independientemente de si hay o no estado de emergencia y a nivel nacional", dijo el fiscal.



"En temas de política contra la criminalidad, pienso que no se puede utilizar el Derecho Penal para enfrentar este tipo de situaciones. Si vamos a tener como política nacional contra la delincuencia solo el aumento de penas o la eliminación de beneficios penitenciarios, eso lo único que demuestra es que en el Gobierno no conocen el tema. No se puede pretender acabar con la delincuencia solo con estos factores. Eso no ha dado resultados en ninguna parte", agregó.

"Sacar a las Fuerzas Armadas puede ser perjudicial"

En otro momento, consideró que para hacer frente a la criminalidad organizada se debe tener un programa multidireccional, que abarque cuatro ejes, pero no incluiría el trabajo de las Fuerzas Armadas porque podría resultar perjudicial.

"No se puede perder esta oportunidad, fundamentalmente, frente al grado de criminalidad que está llegando al país. Tiene que existir un programa que abarque cuatro ejes: prevención, protección, interdicción y rehabilitación. Pero eso es un todo, un paquete completo. No se puede ir sacando una norma por aquí y otra por allá, porque lo único que se logra es parchar huecos y eso nos demuestra que no hay política alguna", mencionó.

"Sacar a las Fuerzas Armadas a hacer un trabajo para el que no están preparados puede ser perjudicial. Creo que se debe hacer un análisis estratégico para establecer su presencia en las calles", finalizó.