José Domingo Pérez dice que Tomás Gálvez debería abstenerse de cualquier decisión sobre equipos especiales por adelanto de opinión

El fiscal José Domingo Pérez Gómez alertó que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, debería abstenerse de decidir sobre la desactivación de los equipos especiales del Ministerio Público, incluido el Equipo Especial Lava Jato, debido a que adelantó opinión públicamente sobre el tema antes de que asumiera su actual cargo.

“El señor Gálvez debería abstenerse a tomar cualquier decisión, precisamente porque él ha manifestado públicamente tener una situación, un adelanto de opinión; lamentablemente, entonces, eso no sería una decisión debida que pueda adoptar ya en el cargo de fiscal de la nación interino”, dijo el fiscal en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Pérez recordó que, recientemente, Gálvez ha manifestado en medios su intención de consultar a la Junta de Fiscales Supremos, pero también ha indicado que procederá con la desactivación incluso sin consenso favorable.

Esta posición se enmarca en un contexto de tensiones dentro del Ministerio Público, donde Gálvez asumió interinamente el cargo y ha criticado previamente a fiscales como Pérez y Rafael Vela, líderes del Equipo Especial Lava Jato.

El anuncio de Gálvez, realizado la semana pasada en una entrevista con Canal N, incluye la desactivación no solo de Lava Jato, sino también de equipos como EFICCOP y Cuellos Blancos del Puerto, argumentando que son estructuras temporales que han cumplido su ciclo.

Advertencias sobre posible decisión de Tomás Gálvez

En Prueba de Fuego, Pérez denunció la ausencia total de diálogo con Gálvez desde que este asumió el cargo interino.

“A nivel de lo que es el equipo especial, que jefatura el doctor Rafael Vela, no se ha sostenido ningún tipo de comunicación, acercamiento o encuentro con quien ejerce el cargo de fiscal de la nación interino”, afirmó el fiscal.

Agregó que los anuncios de Gálvez generan incertidumbre, especialmente por sus declaraciones previas.

“Él ha salido en distintos medios señalando que va a consultar a la Junta de Fiscales Supremos sobre la viabilidad de la desactivación y luego ha indicado (que) de no obtener un pronunciamiento favorable igual va a ordenar la desactivación de los equipos especiales”, detalló el fiscal.

Pérez también vinculó esta situación a motivaciones personales, citando adjetivos despectivos usados por Gálvez contra él y Vela.

“Si esto se suma a lo que anteriormente él ha señalado [...] que nos ha calificado con adjetivos que no vale la pena reproducirlos, queda claro de que no somos del agrado de quien jefatura actualmente la Fiscalía de la Nación tanto el doctor Vela como yo”, expresó.

El fiscal también responsabilizó directamente a Gálvez por cualquier consecuencia negativa. “Si él decide desactivar, las consecuencias de los casos o el resultado de los casos va a ser absolutamente su responsabilidad, porque la decisión la va a adoptar él”, advirtió.

José Domingo Pérez recuerda el caso de Pedro Chávarry

Además, ante la intención de Tomás Gálvez de disolver el referido equipo, Pérez recordó que el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, fue condenado por encubrimiento real por haber dispuesto lo remoción de los fiscales Lava Jato.

"No hay que olvidar los antecedentes de lo que ha ocurrido en nuestro país, el señor Pedro Chavarri a finales del año 2018, inicios del año 2019, nos remueve; luego la justicia en dos instancias terminan condenándolo [por] delito de encubrimiento real", dijo.

"Es decir, un fiscal general, un fiscal de la nación de nuestro país, terminó siendo condenado penalmente por haber obstruido la labor del equipo especial”, agregó.